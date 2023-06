Marsz 4 czerwca w Warszawie. Tusk złożył ślubowanie i obiecał rozliczenie władzy

Głos zabrał też wiceprzewodniczący Platformy Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. - Zebraliśmy się 4 czerwca nie bez powodu. Wtedy byliśmy wszyscy razem. Pamiętam to dokładnie. Cała Polska stała się uśmiechnięta. Ludzie mieli poczucie wspólnoty. Dziś musimy ją odbudować – wspólnotę ludzi wolnych, odważnych. Obudź się Polsko! - mówił. - Chcemy Polski demokratycznej, otwartej, europejskiej - deklarował.

Uczestnicy marszu przeszli ulicami Warszawy na pl. Zamkowy, gdzie ok. godz. ok. godz. 15:00 ponownie przemówienie wygłosił Donald Tusk. Były premier ocenił, że marsz 4 czerwca w Warszawie to największe demokratyczne zgromadzenie w historii demokratycznej Polski.

Tusk mówił, że na ulicach Warszawy jest "pół miliona" osób i ocenił, że to "absolutny rekord". Dodał, że oznacza to, że w całym kraju na ulice wyszły "miliony Polek i Polaków". - Tu jest Polska dzisiaj, macie prawo to głośno krzyczeć - powiedział.

- Polska to jest wolność. Polska to jest solidarność. Polska to jest miłość do tej ziemi, do swoich rodaków, do swojej historii. Nie ma Polski bez miłości, solidarności i wolności - przekonywał.

- Chcę tu przed wami dzisiaj złożyć uroczyste solenne ślubowanie. Idziemy do tych wyborów po to, by zwyciężyć, po to, by rozliczyć, po to, by naprawić ludzkie krzywdy i po to, by w konsekwencji pojednać polskie rodziny. Ślubuję wam, możecie to nazwać ślubowaniem Tuska - oświadczył przewodniczący Platformy Obywatelskiej.