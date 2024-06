4 czerwca dniem wolnym od pracy? Ruszyła zbiórka podpisów pod projektem ustawy

Na pomysł wprowadzenia takiego święta wpadł Edward Nowak, uczestnik strajków w ówczesnej Hucie im. Lenina, legenda opozycji z czasów PRL-u.

– To był przełom – powiedział w Radiu ZET. – Mamy 35 lat naprawdę dobrego czasu. Z tego powinniśmy się radować, cieszyć i to świętować – dodał.

Święto państwowe Wolności i Praw Obywatelskich

Nowak proponuje, aby 4 czerwca stał się świętem państwowym Wolności i Praw Obywatelskich. Jako prezes stowarzyszenia Sieć Solidarności rozpoczął zbiórkę podpisów pod projektem ustawy w tej sprawie. Rozpoczęła się na niedzielnym pikniku przy pomniku Solidarności w Nowej Hucie. Aby obywatelski projekt ustawy trafił pod obrady Sejmu, jego autorzy muszą zebrać przynajmniej 100 tys. podpisów.

4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory. Były one rezultatem porozumienia. Demokratyczna opozycja wzięła wtedy wszystko, na co pozwoliła władza komunistyczna, czyli 35 proc. mandatów do Sejmu i prawie wszystkie - dokładnie 99 - do Senatu.