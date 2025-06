Kto będzie nadzorował kryptowaluty

Zgodnie z przyjętą przez rząd ustawą, wprowadzone zostaną nowe przepisy, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu cyfrowymi aktywami i ochronę interesów klientów. Głównym organem odpowiedzialnym za nadzór nad tym rynkiem będzie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

W tym celu KNF otrzyma szerokie uprawnienia. Wśród najważniejszych narzędzi znajdzie m.in. rejestr nielegalnych domen internetowych, wykorzystywanych do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, np. bez wymaganych zezwoleń. Wpisanie domeny do tego rejestru spowoduje, że dostawcy internetu i usług hostingowych będą musieli blokować do niej dostęp, a nawet przekierowywać użytkowników na stronę KNF z ostrzeżeniem.

KNF zyska również możliwość wstrzymywania i zawieszania publicznych ofert tokenów, a także zakazywania ubiegania się o dopuszczenie kryptoaktywów do obrotu. Będzie też mogła nakazać zmianę treści dokumentów informacyjnych lub materiałów marketingowych, jeśli będą niezgodne z przepisami.

Komisja będzie wydawać zezwolenia, będzie też miała prawo przeprowadzać kontrole w firmach działających w obszarze kryptoaktywów oraz żądać od nich informacji i wyjaśnień dotyczących ich działalności i sytuacji finansowej.