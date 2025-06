– Myślę, że rzeczywiście nie jest źle, jeśli chodzi o ofertę produktów. Jest za to kwestia dostosowania ich do rzeczywistości, unowocześnienia – mówiła Rusewicz. Przekonywała o potrzebie dostosowań podatkowych, obniżenia bądź zniesienia podatku Belki, przynajmniej w przypadku niektórych inwestycji. – Na rynku nieruchomości, sprzedając mieszkanie po pięciu latach od zakupu, nie płaci się podatku. Natomiast na rynku kapitałowym niezależnie od tego, jak długo się inwestuje, jest 19-proc. podatek. I inwestorzy indywidualni od lat mówią, że to jest główna bariera – przekonywała szefowa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

– Zachęty podatkowe? Pracujemy nad nimi – powiedział minister Jurand Drop. I dodał, że system podatkowy powinien być neutralny, czyli te same typy inwestycji powinien obciążać w ten sam sposób.

Tymczasem Adamski przekonywał, że to jednak nie podatki powstrzymują przed inwestycjami. – Mała popularność rynku kapitałowego naprawdę nie wynika z tego, że od zysków kapitałowych pobiera się podatek. Nie łudźmy się: nawet całkowite zniesienie podatku Belki nie sprawi, że Polacy rzucą się do inwestowania w gospodarczo najbardziej produktywne aktywa finansowe – przekonywał. Podatek zwiększa koszty transakcji, zmniejsza faktyczne zwroty, to prawda. Ale na nieefektywnie działającym rynku, gdzie produkty są drogie, a koszty transakcji podbijane są przez ryzyka pozabiznesowe, to inne czynniki w pierwszej kolejności utrudniają jego rozwój. Jego zdaniem dużo ważniejsze jest bezpieczeństwo prawne obrotu, eliminacja oszustw, a także wzmocnienie mechanizmów konkurencji, aby produkty inwestycyjne były zarówno tańsze, jak i pewniejsze, aby przeciwdziałać niestety zbyt częstemu poczuciu, że na ryku finansowym zarabiają głównie pośrednicy, nie inwestorzy, zwłaszcza ci drobni.

Rusewicz mówiła, że samo zniesienie podatku Belki na przykład dla inwestycji dłuższych niż pięć lat, tak, by było to podobne do rozwiązania stosowanego na rynku mieszkaniowym, jest jednym z impulsów, który istotnie pomoże w mobilizacji długoterminowych oszczędności. Przekonywała, że do tego potrzebne są też inne działania związane przede wszystkim z uproszczeniem drogi klienta, jaką on musi pokonać, aby skorzystać z oferty na rynku kapitałowym. I być może jakieś dodatkowe zachęty, na przykład w systemie PPK.

Lista rozwiązań

– Jestem już na tyle dorosły, że nie wierzę w cudowne środki. Edukacja nie jest takim cudownym środkiem, który rozwiąże wszystkie problemy. Nie jest nim także deregulacja. Moim zdaniem potrzebny jest odpowiedni mix różnych działań i rozwiązań – przekonywał Jastrzębski. – Jednego złotego środka nie ma. Musimy działać na wielu frontach – przyznał Drop.