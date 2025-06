Wciąż za mało programów dla akcjonariuszy spółek z GPW

– Aktualnie wśród dostępnych ofert dla akcjonariuszy mamy m.in. rabat do wszystkich restauracji prowadzonych przez Focus Hotels. Program traktujemy jako pilotaż i uzupełnienie relacji z akcjonariuszami – komunikujemy się przez filmy na YouTubie, regularnie odpowiadając na pytania oraz organizujemy jedno z największych WZA w Polsce – podaje Remigiusz Jaskot, menedżer rozwoju komunikacji GK Immobile.

Mocno rozbudowaną ofertę dla swoich akcjonariuszy mają firmy paliwowe Orlen i Unimot. Płocki koncern do uczestnictwa w programie „Orlen w portfelu” zachęcił już ponad 31 tys. osób, z czego ponad 21 tys. aktywnie korzysta z przysługujących im rabatów. Tylko od początku tego roku przybyło blisko 4 tys. nowych uczestników. W ramach programu koncern oferuje na swoich stacjach: 10 gr rabatu na litrze paliwa Efecta (benzyna i diesel) oraz LPG, 15 gr rabatu na litrze na paliwa Verva (benzyna i diesel) oraz 10 proc. rabatu na ofertę pozapaliwową. „Program lojalnościowy jest skierowany do wszystkich akcjonariuszy, którzy są właścicielami minimum 50 akcji Orlenu (ich kurs to 77 zł – red.). Warunkiem uprawniającym do udziału jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w jednym z sześciu biur maklerskich, współpracujących z programem” – informuje zespół prasowy spółki.

Mocno rozwinięta oferta dostępna jest także w ramach programu lojalnościowego „Unimot Klub+”. Spółka wylicza dziesięć benefitów, jakie proponuje swoim akcjonariuszom. Są wśród nich m.in.: zwroty kosztów tankowania paliwa na stacjach Avia, rabaty na zakup i montaż instalacji zbiornikowej na gaz LPG oraz na gaz tankowany do zbiornika, zniżki na abonamenty mediów giełdowych i bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych online.

– Głównym celem programu „Unimot Klub+” jest budowa stabilnego, zaangażowanego akcjonariatu indywidualnego. Liczba członków nie jest dla nas podstawowym kryterium sukcesu programu, dlatego nie prowadzimy porównań w tym zakresie – twierdzi Mirosław Szczygielski, dyrektor ds. relacji inwestorskich i ESG w Unimocie. Dodaje, że uczestnik programu średnio korzysta z dwóch benefitów. Program obejmuje trzy poziomy członkostwa, które różnią się liczbą akcji i czasem, przez jaki trzeba je posiadać, aby skorzystać z określonych benefitów. Minimum to 100 walorów (giełdowy kurs to 144,6 zł), które należy mieć na rachunku przez co najmniej sześć miesięcy.

Spośród spółek notowanych na polskim rynku, najdłużej program lojalnościowy funkcjonuje w słowackiej firmie Tatry Mountain Resorts, gdyż już od 2010 r. Benefity obejmują m.in.: roczne karnety na kolejki linowe i do parków wodnych z saunami, które znajdują się w zarządzaniu spółki.

Od 2020 r. program lojalnościowy funkcjonuje w firmie Answear. Oferuje ona rabaty, możliwość wcześniejszego dostępu do wybranych kolekcji oraz porady stylisty. Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszą się rabaty na produkty dostępne w sklepie internetowym.