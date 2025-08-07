Aktualizacja: 07.08.2025 14:04 Publikacja: 07.08.2025 13:51
Foto: AdobeStock
Na fali wzrostu optymizmu związanego z naszym regionem notowania dolara do złotego zniżkują już kolejny dzień z rzędu, schodząc w czwartek wczesnym popołudniem do poziomu 3,65 zł. Polska waluta jest także wyraźnie silniejsza na tle euro, które kosztuje ok. 4,26 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego zniżkowały do 4,53 zł.
Inwestorzy łaskawszym okiem patrzą nie tylko na polskie aktywa (od środy mocno zyskują indeksy warszawskiej giełdy), ale również i inne rynki w naszym regionie. Wzmożone zainteresowanie inwestorów, które przekłada się na wzrost napływu kapitału, ma związek z perspektywą rozejmu w wojnie między Rosją a Ukrainą. Przypomnijmy, że amerykańska administracja prowadzi intensywne negocjacje w tym temacie z Moskwą. Dodatkowo pomaga globalne osłabienia dolara, który traci w związku z wzrostem oczekiwań na dalsze obniżki stóp procentowych w USA, czego potwierdzeniem jest zwyżka notowań pary EURUSD. - Ostatnie godziny przyniosły dalsze wzrosty eurodolara wraz z założeniem dalszych cięć stóp ze strony Fed. Ponadto pojawiły się perspektywy spotkania Trumpa z Putinem co rynek odbiera jako sygnał w kierunku zawieszenia broni w konflikcie Ukraina-Rosja. W tle obserwujemy kolejne groźby podwyższenia ceł np. w stosunku do Japonii, Indii czy sektora półprzewodnikowego - wskazuje w komentarzu Marek Rogalski, analityk walutowy DM BOŚ.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Na fali wzrostu optymizmu związanego z naszym regionem notowania dolara do złotego zniżkują już kolejny dzień z rzędu, schodząc w czwartek wczesnym popołudniem do poziomu 3,65 zł. Polska waluta jest także wyraźnie silniejsza na tle euro, które kosztuje ok. 4,26 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego zniżkowały do 4,53 zł.
Złoty w środowe popołudnie umacniał się wobec dolara. To efekt powrotu słabości amerykańskiej waluty na globalny...
Złoty w środowy poranek notował niewielkie zmiany. Czy taki też będzie cały dzień?
Mimo lepszych nastrojów na rynkach początek nowego tygodnia nie przynosi istotnych zmian kursów kluczowych walut.
Słabsze od oczekiwań amerykańskie dane z rynku pracy uderzyły w notowania dolara. Z faktu tego skorzystał złoty,...
Piątkowy poranek przyniósł próbę umocnienia złotego. Czy faktycznie się ona powiedzie?
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas