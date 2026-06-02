W opublikowanym oświadczeniu prezydent zaznaczył, iż nie jest notariuszem rządu, a jego obowiązkiem jest dbanie o potrzeby Polaków, czego wyrazem jest zarówno podpisanie pięciu ustaw, jak i zawetowanie jednej.

Nowela, której podpisania odmówił Karol Nawrocki, zakładała rozszerzenie systemu monitorowania SENT o przewóz betonu towarowego i innych mieszanek na bazie spoiw mineralnych w formie gotowej do wylania masy. Gotowe wyroby betonowe, jak kostka, płyty czy krawężniki nie miały podlegać SENT.

System SENT nie zostanie rozszerzony

Karol Nawrocki, cytowany we wtorkowej informacji prasowej Kancelarii Prezydenta RP, wskazał, że kolejne obciążenie biurokratyczne i administracyjne może w konsekwencji przyczynić się do upadku przedsiębiorców, a państwo nie powinno traktować każdego z nich jak potencjalnego przestępcę.

„System SENT został stworzony do walki z mafiami podatkowymi w sektorach szczególnie narażonych na nadużycia, takich jak paliwa, jednak zdaniem prezydenta, nie możemy budować konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez dokładanie kolejnych formularzy, kolejnych obowiązków sprawozdawczych i kolejnych kosztów, a polska gospodarka potrzebuje deregulacji” – czytamy w uzasadnieniu.

Prezydent podkreślił jednocześnie, że małe i średnie przedsiębiorstwa są kręgosłupem polskiej gospodarki. „To one tworzą większość miejsc pracy. To one budują siłę lokalnych społeczności. Każda nowa regulacja oznacza dla nich dodatkowy koszt, dodatkowy czas i dodatkowe ryzyko. Państwo powinno być partnerem przedsiębiorcy, a nie jego przeciwnikiem. Państwo musi słuchać argumentów tych ludzi, a nie odwracać się do nich tyłem, gdy oczekują dialogu” – dodał.

Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów

Podpisana przez prezydenta ustawa o KROPiK wprowadza obowiązek czipowania oraz rejestracji psów i kotów w elektronicznym systemie prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem jest ograniczenie bezdomności zwierząt i zmniejszenie „rosnących kosztów ponoszonych przez gminy na utrzymanie schronisk”.

„Dzięki niej możliwa będzie szybka i skuteczna identyfikacja zwierzęcia, a zamiast rozproszonych i niepołączonych ze sobą baz danych, pojawi się jedno narzędzie pozwalające przeciwdziałać zaginięciom i porzuceniom zwierząt” – wskazał Karol Nawrocki cytowany w informacji prasowej Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent zwrócił uwagę, że przepisy w pełni wchodzą w życie za kilka lat, jednak – jak ocenił – „w okresie trwania vacatio legis powinno się urealnić poziom kar za brak oznakowania zwierzęcia, który dziś jest zdecydowanie zbyt wysoki”.

„Lepiej rozwiązane powinny być też kwestie przenoszenia danych z obecnych rejestrów do tego nowego. Oczekuję pilnych prac nad tymi poprawkami, żeby usunąć te niedoskonałości, które w ustawie pozostały” – wskazał.

Przypomnijmy, iż ustawa wprowadza obowiązek oznakowania i rejestracji wszystkich psów – niezależnie od daty urodzenia. W przypadku kotów obowiązek obejmuje zwierzęta, które mają właściciela, przebywają w schronisku lub pod opieką organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym. Rady gmin zdecydują, czy obowiązkiem czipowania objąć koty wolnożyjące, ale obowiązkiem nie będą objęte koty wolnożyjące bytujące w gospodarstwach rolnych.

Gumowymi kulami do niedźwiedzi i żubrów

Karol Nawrocki podpisał również ustawę pozwalającą strzelać gumowymi kulami do niedźwiedzi i żubrów. Swoją decyzję prezydent uargumentował troską o życie i zdrowie ludzi, „które stanowi najwyższą wartość”. Dodał, że ustawa jest odpowiedzią na apele i obawy mieszkańców, w szczególności m.in. terenów Bieszczad i Podkarpacia. – Ustawa nie jest przeciwko przyrodzie, ale chroni zarówno ludzi, jak i zwierzęta – stwierdził Nawrocki.

Ustawa zakłada, że płoszenie niedźwiedzi brunatnych lub żubrów na podstawie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) będzie możliwe „z wykorzystaniem broni gładkolufowej z amunicją niepenetracyjną, w tym przez osoby uprawnione do posiadania broni w celach łowieckich, o ile przewiduje to zezwolenie”. Chodzi o amunicję zadającą ból, ale nie zabijającą zwierząt, np. gumowe kule.

Podczas prac legislacyjnych w parlamencie wprowadzono poprawki zakładające bezkarność za nieumyślne okaleczenie lub zabicie zwierzęcia podczas płoszenia w stanie wyższej konieczności.

Jak podkreślali pomysłodawcy regulacji w uzasadnieniu, w związku z rosnącą populacją niedźwiedzi brunatnych w Bieszczadach coraz częściej dochodzi do pojawiania się ich koło zabudowań, gdzie szukają pokarmu. Wskazali, że niedźwiedzie łatwo przyzwyczajają się do miejsca i sposobu zdobywania pokarmu, dlatego konieczne jest wyrobienie w nich niechęci zbliżania się do domów.

Na te zmiany czekali radcy prawni

Prezydent zdecydował także o złożeniu podpisu pod nowelizacją ustawy o radcach prawnych, która przewiduje m.in. zaostrzenie zasad odpowiedzialności za bezprawne używanie tytułu zawodowego „radca prawny”.

W opublikowanym na X oświadczeniu Karol Nawrocki powiedział, że nowela porządkująca wykonywanie zawodu radcy prawnego zawiera „zmiany techniczne, ale ważne dla bezpieczeństwa prawnego obywateli”, które „wzmacniają ochronę tajemnicy zawodowej, poprawiają funkcjonowanie samorządu zawodowego i dostosowują przepisy do współczesnych realiów”.

Nowelizacja wprowadza karę grzywny od 5 tys. do 200 tys. zł albo kary ograniczenia wolności dla tych, którzy posługują się tytułem zawodowym radcy prawnego, nie mając do tego odpowiednich uprawnień.

Zakłada również objęcie ochroną prawną oznaczenia kancelarii radców prawnych – dotychczas objęty był nią tylko tytuł zawodowy radcy prawnego – oraz taką samą karę (od 5 tys. do 200 tys. zł albo karę ograniczenia wolności) za nieuprawnione posługiwanie się tym oznaczeniem. Nowela przewiduje także możliwość jednoczesnego nałożenia na osobę, która w sposób nieuprawniony posługuje się tytułem radcy prawnego lub oznaczeniem kancelarii radców prawnych, zarówno kary grzywny, jak i ograniczenia wolności.

Nowelizacja zawiera szczegóły dotyczące tymczasowego zawieszenia radcy prawnego w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie jego niezdolności do wykonywania zawodu. Poza tym dookreśla możliwość odwołania się przez radcę od takiej decyzji.

Nowe przepisy umożliwiają zdalne odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał przez: organy samorządowe, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz prezydia rad okręgowych izb radców prawnych. Warunkiem pozostaje, że uchwały na takich posiedzeniach będą podejmowane w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków.

Co istotne, nowelizacja umożliwia także Krajowej Izbie Radców Prawnych zawieranie na rzecz radców prawnych grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto okręgowe izby radców prawnych otrzymały uprawnienia organizacji pozarządowej lub społecznej, w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony niezależności radców prawnych i tajemnicy zawodowej, w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Zgodnie z nowelizacją uprawnienia organizacji pozarządowej w postępowaniach mają także przysługiwać Krajowej Izbie Radców Prawnych – w tym przypadku w zakresie jej zadań polegających na ochronie autonomii i niezależności samorządu.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego i Kodeksem postępowania karnego, organizacje pozarządowe, w zakresie swoich zadań statutowych, mogą – za pisemną zgodą danej osoby – wytaczać powództwa czy też przystępować do toczącego się już postępowania oraz być dopuszczone do udziału w postępowaniu za zgodą przynajmniej jednej ze stron. Sąd może też, pomimo braku zgody żadnej ze stron, dopuścić przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie, jeżeli „leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości”.

Powstanie ogólnopolska platforma licytacyjna

Czwarta podpisana przez Karola Nawrockiego ustawa przewiduje uruchomienie portalu eLicytacje prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Będzie to elektroniczny system sprzedaży m.in. ruchomości (np. samochodów) i nieruchomości należących do dłużników podatkowych. Portal ma pozwolić na przeprowadzanie licytacji i sprzedaży z wolnej ręki online, zwiększyć dostęp do informacji oraz zapewnić większą przejrzystość procesów egzekucyjnych.

Ogłoszenia o wszystkich sprzedażach dokonywanych przez naczelników urzędów skarbowych, a także szczegóły prezentowanych ofert, mają być – zgodnie z nowymi przepisami – dostępne w jednym miejscu. Dotychczas informacje te są rozproszone po biuletynach informacji publicznych poszczególnych urzędów.

Portal umożliwi też zdalny udział w licytacji. Każdy zainteresowany, bez logowania, będzie mógł przeglądać oferty sprzedaży oraz śledzić w trybie rzeczywistym licytacje na stronie internetowej. By wziąć udział w licytacji, trzeba będzie założyć konto w portalu eLicytacje KAS i potwierdzić swoją tożsamość, używając np. login.gov.pl.

Uruchomienie portalu eLicytacje KAS planowane jest na 30 czerwca 2026 r.