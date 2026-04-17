Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które na nowo definiują budynki i budowle. To właśnie te zmiany sprawiły, że ponownie wrócił temat opodatkowania elementów infrastruktury, takich jak transformatory, zbiorniki, węzły cieplne czy właśnie ogrodzenia. Pierwsze wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych pokazują, że sądy w wielu przypadkach uznają takie elementy za budowle, co oznacza konieczność zapłaty podatku. Dla przypomnienia budynek opodatkowany jest według stawki kwotowej za 1 m2 powierzchni użytkowej, natomiast budowla według stawki procentowej, wynoszącej 2 proc. jej wartości początkowej. To właśnie dlatego podatek od budowli może być znacznie wyższy.

Reklama Reklama

Ogrodzenie jako budowla. Co zmieniły nowe przepisy?

W nowych regulacjach ogrodzenia zostały wprost wymienione jako budowla w pkt. 22 załącznika nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wcześniej ustawa nie zawierała własnej definicji budowli i odsyłała w tej sprawie do prawa budowlanego. Niemniej również wtedy organy podatkowe traktowały ogrodzenia jako obiekty mogące podlegać opodatkowaniu. Zmiana polega więc nie tyle na stworzeniu całkiem nowego podatku, ile na doprecyzowaniu przepisów.

Jak pisaliśmy już w Rzeczpospolitej, w zeszłym roku, krótko po wejściu w życie przepisów, Ministerstwo Finansów opublikowało oświadczenie, że nie wprowadziło żadnego nowego podatku od ogrodzeń, ponieważ już wcześniej ogrodzenie mogło być opodatkowane podatkiem od nieruchomości, jeśli jego użytkowanie było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kto musi zapłacić podatek, a kogo ominie danina?

Mimo nowelizacji nie zmieniła się najważniejsza zasada – podatek od nieruchomości może być pobierany od budowli tylko wtedy, gdy są one wykorzystywane do działalności gospodarczej. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie ogrodzenia okalające nieruchomość służącą wyłącznie biznesowi. Jeśli ogrodzenie otacza typowo mieszkalną posesję, nie ma podstaw do jego oddzielnego opodatkowania jako budowli.

Z oświadczenia Ministerstwa Finansów wynika również, że wolne od podatku pozostają ogrodzenia budynku mieszkalnego, nawet wtedy, gdy część tego budynku została zajęta przez osobę prywatną na prowadzenie działalności gospodarczej, np. biura rachunkowego lub gabinetu stomatologicznego. Nie zmienia to bowiem mieszkalnego charakteru budynku. Podatkowi nie podlegają również budowle związane z działalnością inną niż gospodarcza, na przykład leśną.