Inwestorem hotelu w Gdańsku-Wrzeszczu jest litewski 1 Asset Management UAB, wspierany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny i firmę Hanner. Deweloperem jest gdańska spółka Upside Property, a generalnym wykonawcą Atlas Ward Polska. Budowa rozpoczęła się w lutym. Otwarcie hotelu zaplanowano na lipiec 2027 r.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Hotel J.W. Construction w Jachrance ma przyjąć gości w przyszłym roku Ponad 200 hotelowych pokoi schodzi z taśm produkcyjnych w fabryce w Tłuszczu. Obiekt w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim ma być otwarty pod koniec...

Elastyczne pobyty w hotelu

Siedmiokondygnacyjny budynek z jedną kondygnacją podziemną osiągnie wysokość niemal 23 m. Powierzchnia użytkowa to 11,4 tys. mkw. Obiekt zaoferuje 375 pokoi, w których zaplanowano 528 miejsc noclegowych.

Goście będą się mogli zameldować na jedną noc, kilka dni, tygodni, ale także miesięcy. – Elastyczna formuła zakwaterowania będzie dopasowana do różnych grup klientów – profesjonalistów przyjeżdżających do Gdańska na kontrakty, firm delegujących pracowników, studentów, a także turystów szukających nowoczesnego i dobrze skomunikowanego noclegu – mówią przedstawiciele inwestora.

Goście będą mogli korzystać także z lokali do pracy i nauki, siłowni, pralni, jadalni, strefy relaksu.

Budynek uzyska certyfikację zgodną z międzynarodowym standardem BREEAM. – Będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami – część pokoi zaprojektowano z myślą o ich potrzebach – mówi inwestor.

Miejsce dla młodych

Nieruchomość stanie się częścią sieci SHED Co-Living, poszerzając jej bazę noclegową w Polsce do ponad 2,3 tys. miejsc. Będzie to pierwszy w Trójmieście, czwarty w Polsce i siódmy w Europie hotel działający pod tą marką.

Czytaj więcej Nieruchomości mieszkaniowe Najem krótkoterminowy. Polskie rekordy pobite Padły kolejne rekordy popularności najmu krótkoterminowego w Polsce. Zarezerwowano niemal 45 milionów noclegów – podaje RynekPierwotny.pl.

– To nasza czwarta nieruchomość pod tym brandem w Polsce. Bez wątpienia – to jedna z najlepiej zlokalizowanych spośród wszystkich miast, w których realizowaliśmy projekty – powiedział Marcin Golly, dyrektor w 1 Asset Management. – Zamierzaliśmy umiejscowić się w centralnym punkcie, który będzie wypełnieniem przestrzeni w okolicy. Naszym głównym założeniem jest stworzenie miejsca dla młodych ludzi – bezpiecznego obiektu, w którym start w dorosłość będzie komfortowy. Stanie się on elementem większej całości, którą tworzy galeria handlowa, dworzec i okoliczne osiedla: Browar i Garnizon.

Karol Kalicki, prezes Upside Property, dodawał, że to miejsce w Gdańsku-Wrzeszczu długo czekało na nowy rozdział. – Plac który był niezagospodarowany przez kilkanaście lat, zmieni się dzięki budynkowi, który będzie służył i Gdańskowi, i dzielnicy, która jest tętniącym życiem centrum mieszkaniowym, biznesowym, handlowym i hubem komunikacyjnym miasta – mówił.