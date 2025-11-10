Luksusowy hotel Roberta De Niro w Krakowie. Legendarny aktor na placu budowy Nobu

- Aż 60 procent całego kompleksu poświęcono kulturze i edukacji. Znajdą się tam teatr na 220 miejsc, sala koncertowa dostosowana do muzyki klasycznej, filmowej i kameralnej oraz innych wydarzeń, kino inspirowane dokonaniami Roberta De Niro, jazz club, galeria sztuki prezentująca twórców z Polski i ze świata, inkubator rozwoju i przedsiębiorczości dla studentów krakowskich uczelni – wspierający młodych innowatorów i artystów – zapowiadają inwestorzy. Będzie też studio nagrań muzycznych, coworking, biblioteka i czytelnia.

Za projekt odpowiadają architekci SAO.

Inwestycja powstaje na terenie dawnego Miastoprojektu – legendarnej krakowskiej pracowni architektonicznej, w której przez dziesięciolecia powstawały projekty teatrów, szkół, muzeów i osiedli. - To właśnie dziedzictwo architektów Miastoprojektu – autorów całych miast i dzielnic jak Nowa Huta czy Bagdad lub Kair, gdzie projektowano przestrzeń, w której mieszkańcy znajdą wszystko, co potrzebne do życia – stało się inspiracją dla projektantów i właścicieli SAO Miastoprojektu – tłumaczą przedstawiciele spółki.

- Wkraczamy w nowy etap, zainspirowani dziedzictwem Miastoprojektu, z międzynarodowym liderem, jakim jest Nobu – powiedział Filip Adamczak, główny architekt SAO Investments. - Ten etap ma szansę stworzyć przełomowe centrum życia. Globalny ośrodek sztuki, kultury, gościnności i designu.

A Grzegorz Skawiński, prezes SAO Investments, podkreślał, że partnerstwo z Nobu Hospitality umacnia pozycję Krakowa jako światowej destynacji dla inwestorów, miłośników kultury i podróżnych.