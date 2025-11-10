Luksusowy hotel Roberta De Niro w Krakowie. Legendarny aktor na placu budowy Nobu

Aktualizacja: 10.11.2025 14:11 Publikacja: 10.11.2025 13:35
Robert De Niro na placu budowy hotelu Nobu w Krakowie. Symboliczne sadzenie drzewa
Foto: IMOLA STUDIOS
Trzej współwłaściciele Nobu Hospitality: Robert De Niro, Nobu Matsuhisa i Meir Teper wspólnie odwiedzili Kraków w niedzielę 9 listopada. Obejrzeli Rynek Główny w towarzystwie właścicieli SAO – Grzegorza Skawińskiego i Filipa Adamczaka.
Foto: SAO
Przy ul. Kraszewskiego Nobu i SAO Investments tworzą wielofunkcyjny kompleks Nobu Culture District. Współtwórcy Nobu obejrzeli najnowsze makiety i wizualizacje powstającego hotelu. Luksusowy obiekt tej marki powstaje w historycznym budynku Miastoprojektu.
Współtwórcy Nobu - m.in. Robert De Niro - obejrzeli najnowsze makiety i wizualizacje powstającego hotelu
Foto: IMOLA STUDIOS
Nobu Culture District – część wielofunkcyjnej inwestycji SAOMiastoProjekt – został pomyślany jako miasto w mieście. Kompleks zaoferuje 130 luksusowych apartamentów, spa z basenami i fitness, centrum wellbeing, sale konferencyjne i biznesowe, cukiernie, lokalną piekarnię. Powstanie też słynna restauracja Nobu.
- Aż 60 procent całego kompleksu poświęcono kulturze i edukacji. Znajdą się tam teatr na 220 miejsc, sala koncertowa dostosowana do muzyki klasycznej, filmowej i kameralnej oraz innych wydarzeń, kino inspirowane dokonaniami Roberta De Niro, jazz club, galeria sztuki prezentująca twórców z Polski i ze świata, inkubator rozwoju i przedsiębiorczości dla studentów krakowskich uczelni – wspierający młodych innowatorów i artystów – zapowiadają inwestorzy. Będzie też studio nagrań muzycznych, coworking, biblioteka i czytelnia.
Za projekt odpowiadają architekci SAO.
Inwestycja powstaje na terenie dawnego Miastoprojektu – legendarnej krakowskiej pracowni architektonicznej, w której przez dziesięciolecia powstawały projekty teatrów, szkół, muzeów i osiedli. - To właśnie dziedzictwo architektów Miastoprojektu – autorów całych miast i dzielnic jak Nowa Huta czy Bagdad lub Kair, gdzie projektowano przestrzeń, w której mieszkańcy znajdą wszystko, co potrzebne do życia – stało się inspiracją dla projektantów i właścicieli SAO Miastoprojektu – tłumaczą przedstawiciele spółki.
- Wkraczamy w nowy etap, zainspirowani dziedzictwem Miastoprojektu, z międzynarodowym liderem, jakim jest Nobu – powiedział Filip Adamczak, główny architekt SAO Investments. - Ten etap ma szansę stworzyć przełomowe centrum życia. Globalny ośrodek sztuki, kultury, gościnności i designu.
A Grzegorz Skawiński, prezes SAO Investments, podkreślał, że partnerstwo z Nobu Hospitality umacnia pozycję Krakowa jako światowej destynacji dla inwestorów, miłośników kultury i podróżnych.
Podczas wizyty w Krakowie założyciele Nobu odwiedzili z partnerami z SAO Investments plac budowy, omówili harmonogram inwestycji, projekt, makietę i założenie architektoniczno-urbanistyczne - Spotkali się z przedstawicielami świata kultury i sztuki, architektury i biznesu, uczestniczyli w uroczystości symbolicznego posadzenia drzewa – symbolu wzrostu i trwałości projektu – opowiadają organizatorzy wydarzenia.
Wyjątkowym momentem było odsłonięcie obrazu autorstwa Roberta De Niro Seniora, znanego amerykańskiego artysty tworzącego w nurcie ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Zakupione przez SAO Investments dzieło stanie się częścią kolekcji SAO ART, która będzie prezentowana w galerii sztuki w SAOMiastoProjekt.
Foto: IMOLA STUDIOS
- Rozpoczęcie budowy w Krakowie to ważny krok w naszej europejskiej ekspansji. Ten projekt będzie naprawdę wyjątkowy – połączy hotel, rezydencje i restaurację z przestrzeniami kulturalnymi, które mają inspirować innowacje i budować wspólnotę. Bogate dziedzictwo i twórcza energia Krakowa sprawiają, że to idealne miejsce na kolejny etap rozwoju stylu życia Nobu – mówili w Krakowie Nobu Matsuhisa, Robert De Niro i Meir Teper.
W sobotę współwłaściciele Nobu Hospitality odwiedzili Warszawę, świętując pięciolecie hotelu Nobu przy ul. Wilczej.
