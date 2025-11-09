Polski chleb i śledź dla Roberta De Niro

W sobotę 8 listopada trzej założyciele luksusowej marki Nobu – legendarny aktor, dwukrotny zdobywca Oscara Robert De Niro, szef kuchni Nobu Matsuhisa i producent filmowy Meir Teper (m.in. „Co gryzie Gilberta Grape'a”) po raz pierwszy wspólnie odwiedzili Warszawę. W konferencji prasowej wziął udział także prezes Nobu Hospitality Trevor Horwell.

– Po przybyciu do hotelu założyciele Nobu zostali powitani w duchu polskiej gościnności – tradycyjnym chlebem ze śledziem i kieliszkiem polskiej wódki. Każdy dostał też pamiątkowy talerz z Zakładów Ceramicznych Bolesławiec, spersonalizowany imieniem – mówią organizatorzy sobotniej konferencji.

Foto: mat.prasowe

Jak powiedział dziennikarzom Meir Teper, w Polsce czuje się jak w domu. – Czuję się bardzo związany z Polską. Sam urodziłem się w Izraelu, ale moi rodzice pochodzili z Polski, z niewielkiej miejscowości pod Lublinem – mówił producent na konferencji.

Zwrócił on też uwagę na ogromny sukces, jaki odniosła Polska w ciągu ostatnich 30 lat. Wspominał, jak wyglądały polskie miasta w 1989 r.

Swoją wizytę w Polsce sprzed ponad 30 lat wspominał też Robert De Niro. Zapewniał, że Warszawa bardzo się mu podoba. Legendarny aktor wyraził żal, że jego wizyta będzie tym razem krótka.