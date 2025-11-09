Aktualizacja: 09.11.2025 14:45 Publikacja: 09.11.2025 14:02
Trzej założycieli marki Nobu: Meir Teper, Robert De Niro, Nobu Matsuhisa i Trevor Horwell, dyrektor generalny Nobu Hospitality Group
Położony w sercu stolicy Nobu Hotel Warsaw to pierwszy obiekt tej ekskluzywnej sieci w Europie Środkowo-Wschodniej.
Obiekt, który łączy modernistyczną architekturę z japońskim minimalizmem, obchodzi swoje pięciolecie. W hotelu odbywają się m.in. wystawy lokalnych artystów, wydarzenia kulinarne, spotkania ludzi biznesu.
Kolejny w Polsce hotel tej marki ma powstać w Krakowie. Krakowski Nobu Cultural District ma łączyć kulturę, sztukę, kuchnię i design.
Rozważane są też kolejne lokalizacje w Polsce.
W sobotę 8 listopada trzej założyciele luksusowej marki Nobu – legendarny aktor, dwukrotny zdobywca Oscara Robert De Niro, szef kuchni Nobu Matsuhisa i producent filmowy Meir Teper (m.in. „Co gryzie Gilberta Grape'a”) po raz pierwszy wspólnie odwiedzili Warszawę. W konferencji prasowej wziął udział także prezes Nobu Hospitality Trevor Horwell.
– Po przybyciu do hotelu założyciele Nobu zostali powitani w duchu polskiej gościnności – tradycyjnym chlebem ze śledziem i kieliszkiem polskiej wódki. Każdy dostał też pamiątkowy talerz z Zakładów Ceramicznych Bolesławiec, spersonalizowany imieniem – mówią organizatorzy sobotniej konferencji.
Jak powiedział dziennikarzom Meir Teper, w Polsce czuje się jak w domu. – Czuję się bardzo związany z Polską. Sam urodziłem się w Izraelu, ale moi rodzice pochodzili z Polski, z niewielkiej miejscowości pod Lublinem – mówił producent na konferencji.
Zwrócił on też uwagę na ogromny sukces, jaki odniosła Polska w ciągu ostatnich 30 lat. Wspominał, jak wyglądały polskie miasta w 1989 r.
Swoją wizytę w Polsce sprzed ponad 30 lat wspominał też Robert De Niro. Zapewniał, że Warszawa bardzo się mu podoba. Legendarny aktor wyraził żal, że jego wizyta będzie tym razem krótka.
Z kolei Chef Nobu, który odwiedza swoje restauracje na całym świecie, przyznał, że często inspiruje się miejscowymi produktami, łącząc je ze smakami Japonii.
Jak powiedział, ulubionym daniem Roberta De Niro jest czarny dorsz – jedno z popisowych dań serwowanych w restauracjach Nobu na całym świecie.
Wieczorne świętowanie rozpoczął występ Tony’ego Yike Yanga – najmłodszego laureata w historii Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (piąte miejsce w 2015 r.).
Kulminacją wieczoru była Ceremonia Sake (Kagami Biraki) – rytuał, w którym założyciele wspólnie otworzyli drewnianą beczkę sake. -W japońskiej tradycji rozbicie pokrywy beczki oznacza pomyślność i wspólnotę. Sake zostało rozlane do drewnianych masu cups, z których goście wznieśli toast za harmonię i szczęście – tłumaczą organizatorzy imprezy.
– To wyjątkowy moment. Ceremonia Sake to dla nas coś więcej niż tradycja – to celebracja wspólnoty i odwagi w tworzeniu czegoś nowego. Warszawa ma w sobie energię, która doskonale współgra z filozofią Nobu – powiedział Trevor Horwell.
– To ogromny zaszczyt po raz pierwszy gościć w Warszawie wszystkich założycieli Nobu. Ich obecność to wyjątkowe wyróżnienie i potwierdzenie, że Warszawa zajmuje szczególne miejsce w rodzinie Nobu– podsumował Stefan Bauer, General Manager hotelu Nobu w Warszawie.
