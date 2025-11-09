Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Robert De Niro w Warszawie. Pięciolecie hotelu Nobu, będą kolejne inwestycje

Nobu Hotel przy ul. Wilczej gościł w sobotę trzech założycieli marki. Warszawę odwiedzili Robert De Niro, Nobu Matsuhisa i Meir Teper. Będą kolejne inwestycje.

Publikacja: 09.11.2025 14:02

Trzej założycieli marki Nobu: Meir Teper, Robert De Niro, Nobu Matsuhisa i Trevor Horwell, dyrektor

Trzej założycieli marki Nobu: Meir Teper, Robert De Niro, Nobu Matsuhisa i Trevor Horwell, dyrektor generalny Nobu Hospitality Group

Foto: mat.prasowe

Aneta Gawrońska

Położony w sercu stolicy Nobu Hotel Warsaw to pierwszy obiekt tej ekskluzywnej sieci w Europie Środkowo-Wschodniej.

Obiekt, który łączy modernistyczną architekturę z japońskim minimalizmem, obchodzi swoje pięciolecie. W hotelu odbywają się m.in. wystawy lokalnych artystów, wydarzenia kulinarne, spotkania ludzi biznesu.

Kolejny w Polsce hotel tej marki ma powstać w Krakowie. Krakowski Nobu Cultural District ma łączyć kulturę, sztukę, kuchnię i design.

Rozważane są też kolejne lokalizacje w Polsce.

Czytaj więcej

Prowadząc biznes, kieruję się nie tylko pieniędzmi, ale też pasją
Nieruchomości
Prowadząc biznes, kieruję się nie tylko pieniędzmi, ale też pasją
Reklama
Reklama

Polski chleb i śledź dla Roberta De Niro

W sobotę 8 listopada trzej założyciele luksusowej marki Nobu – legendarny aktor, dwukrotny zdobywca Oscara Robert De Niro, szef kuchni Nobu Matsuhisa i producent filmowy Meir Teper (m.in. „Co gryzie Gilberta Grape'a”) po raz pierwszy wspólnie odwiedzili Warszawę. W konferencji prasowej wziął udział także prezes Nobu Hospitality Trevor Horwell.

– Po przybyciu do hotelu założyciele Nobu zostali powitani w duchu polskiej gościnności – tradycyjnym chlebem ze śledziem i kieliszkiem polskiej wódki. Każdy dostał też pamiątkowy talerz z Zakładów Ceramicznych Bolesławiec, spersonalizowany imieniem – mówią organizatorzy sobotniej konferencji.

Foto: mat.prasowe

Jak powiedział dziennikarzom Meir Teper, w Polsce czuje się jak w domu. – Czuję się bardzo związany z Polską. Sam urodziłem się w Izraelu, ale moi rodzice pochodzili z Polski, z niewielkiej miejscowości pod Lublinem – mówił producent na konferencji.

Zwrócił on też uwagę na ogromny sukces, jaki odniosła Polska w ciągu ostatnich 30 lat. Wspominał, jak wyglądały polskie miasta w 1989 r.

Swoją wizytę w Polsce sprzed ponad 30 lat wspominał też Robert De Niro. Zapewniał, że Warszawa bardzo się mu podoba. Legendarny aktor wyraził żal, że jego wizyta będzie tym razem krótka.

Reklama
Reklama

Z kolei Chef Nobu, który odwiedza swoje restauracje na całym świecie, przyznał, że często inspiruje się miejscowymi produktami, łącząc je ze smakami Japonii.

Jak powiedział, ulubionym daniem Roberta De Niro jest czarny dorsz – jedno z popisowych dań serwowanych w restauracjach Nobu na całym świecie.

Czytaj więcej:

Inwestycje hotelowe skupiają się na kluczowych miastach, które z reguły przynoszą największą stopę z
Raporty ekonomiczne
Turystyczny boom w Polsce nakręca hotelowe inwestycje. Gdzie powstają nowe obiekty?

Pro

Ceremonia Sake w hotelu na Wilczej

Wieczorne świętowanie rozpoczął występ Tony’ego Yike Yanga – najmłodszego laureata w historii Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (piąte miejsce w 2015 r.).

Kulminacją wieczoru była Ceremonia Sake (Kagami Biraki) – rytuał, w którym założyciele wspólnie otworzyli drewnianą beczkę sake.  -W japońskiej tradycji rozbicie pokrywy beczki oznacza pomyślność i wspólnotę. Sake zostało rozlane do drewnianych masu cups, z których goście wznieśli toast za harmonię i szczęście – tłumaczą organizatorzy imprezy.

Foto: mat.prasowe

Reklama
Reklama

– To wyjątkowy moment. Ceremonia Sake to dla nas coś więcej niż tradycja – to celebracja wspólnoty i odwagi w tworzeniu czegoś nowego. Warszawa ma w sobie energię, która doskonale współgra z filozofią Nobu – powiedział Trevor Horwell.

– To ogromny zaszczyt po raz pierwszy gościć w Warszawie wszystkich założycieli Nobu. Ich obecność to wyjątkowe wyróżnienie i potwierdzenie, że Warszawa zajmuje szczególne miejsce w rodzinie Nobu– podsumował Stefan Bauer, General Manager hotelu Nobu w Warszawie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Turystyka Hotele

Położony w sercu stolicy Nobu Hotel Warsaw to pierwszy obiekt tej ekskluzywnej sieci w Europie Środkowo-Wschodniej.

Obiekt, który łączy modernistyczną architekturę z japońskim minimalizmem, obchodzi swoje pięciolecie. W hotelu odbywają się m.in. wystawy lokalnych artystów, wydarzenia kulinarne, spotkania ludzi biznesu.

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Sprzedający mieszkania muszą pamiętać, że konkurencją są dla nich deweloperzy z rekordową ofertą mie
Nieruchomości
Więcej chętnych na mieszkanie z drugiej ręki. Są podwyżki
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
W październiku kolejna wysoka fala popytu na kredyty mieszkaniowe – wynika z danych Biura Informacji
Nieruchomości
W październiku kolejna wysoka fala popytu na kredyty mieszkaniowe. Co intryguje?
Osiedle Tarasy nad Stawem - inwestycja w formule JV
Nieruchomości
Deweloperskie partnerstwo. Czym i po co wymieniają się firmy
Paweł Romańczuk, szef Heimstadena w Polsce.
Nieruchomości
Heimstaden wierzy w PRS, ale poza wynajmowaniem sprzedaje mieszkania. Dlaczego?
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Poza adresem na cenę mieszkania wpływa jego powierzchnia, liczba pokoi, standard wykończenia i wypos
Nieruchomości
Gdzie w Polsce jest najwięcej niedrogich mieszkań
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama