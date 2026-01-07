Ferie zimowe zaczynają się już niebawem. Z danych portalu rezerwacyjnego Triverna.pl wynika, że może to być jeden z najbardziej intensywnych sezonów ostatnich lat. – Liczba rezerwacji jest wyraźnie większa niż rok temu, struktura wyjazdów zmienia się na korzyść droższych kierunków, a nadmorskie kurorty po raz pierwszy od długiego czasu przejmują pozycję lidera, tym samym wyprzedzając góry – mówią przedstawiciele portalu. – Wszystko to przy stabilnych cenach i niemal niezmiennej długości pobytów.

Ferie zimowe 2026 r. są podzielone na trzy tury – potrwają od 19 stycznia do 1 marca. – Niewiele przed ich startem liczba rezerwacji jest o 26 proc. wyższa niż rok temu. Taki sam wzrost procentowy widać także w łącznej wartości sprzedanych pobytów – podaje portal Triverna.pl.

Urlopowicze rezerwują pobyty o średniej wartości 2190 zł, identycznie jak w 2025 r. Stabilna jest też średnia długość wyjazdu – 3,7 doby wobec 3,8 rok wcześniej, podobnie jak średnia cena za noc – 551 zł, czyli praktycznie bez zmian względem poprzedniego sezonu (557 zł w 2025 r.).

Jak wskazują dane, coraz liczniejszą podróżującą grupą są rodziny. Aż 49,5 proc. wszystkich bookingów dotyczy pobytów z dziećmi, co oznacza lekki, ale konsekwentny wzrost względem ubiegłego roku.