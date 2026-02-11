Reklama
Inwestycje condo pod znakiem zapytania: Nowe przepisy uderzą w rynek?

Projekt nowelizacji ustawy o własności lokali może skazać inwestorów aparthoteli i condohoteli na rosyjską ruletkę, przyznaje Marcin Dumania, prezes Sun&Snow w rozmowie z PropertyNews.pl. Jego zdaniem inwestorzy nigdy nie będą pewni, czy rada gminy zgodzi się na wydzielenie lokali.

Publikacja: 11.02.2026 10:45

Zdaniem prezesa Sun&Snow, rozwój miejscowości turystycznych może być zagrożony przez projekt nowelizacji ustawy o własności lokali

Foto: GeorgeTsamakdas / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Zdaniem rozmówcy serwisu, jeśli ustawa wejdzie w życie w proponowanym kształcie, zablokuje rozwój nowych inwestycji w miejscowościach turystycznych. Tymczasem w założeniu ministerstwo chce za jej pomocą walczyć z patodeweloperką 15-metrowych mieszkań, która jest problemem przede wszystkim w dużych miastach.

Nowelizacja ustawy o własności lokali: Co może oznaczać dla inwestorów?

- Inwestor planujący nowy obiekt zawsze musi najpierw kupić działkę. W tym układzie jest w pewnym sensie skazany na rosyjską ruletkę, bo nigdy nie będzie miał pewności, że rada gminy zgodzi się na wydzielenie lokali – wyjaśnił w rozmowie z PropertyNews.pl Marcin Dumania.

Zauważył także, że proponowany kształt nowelizacji ustawy może przyczynić się do spadku atrakcyjności kurortów w oczach turystów, ponieważ wielu z nich lubi nowości. Tymczasem nowe inwestycje mogą przestać powstawać, a dodatkowo mogą wzrosnąć ceny już działających aparthoteli i condohoteli.

Prezes Sun&Snow za ogromne zagrożenie dla branży turystycznej uznaje zgodę rady gminy na wydzielenie własności lokali:

- Wymogi uzyskania samodzielności lokalu powinny być jasne, precyzyjne i jednolite dla całego kraju. Sytuacja, w której będą inne w różnych miejscowościach, doprowadzi to do sporów i procesów odszkodowawczych. Może też być bardzo korupcjogenna na poziomie lokalnym.

Burza wokół condo. „Inwestor skazany na rosyjską ruletkę"

Źródło: rp.pl

Nieruchomości Turystyka inwestycje Prawo
