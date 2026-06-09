Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP), wyznaczająca globalne standardy w zakresie opieki zdrowotnej, rozwoju i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w 2000 r. zaleciła, żeby nie podawać jajek maluchom do drugiego roku życia zagrożonym alergią z powodu egzemy lub rodzinnych skłonności do uczuleń.

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Naukowcy stopniowo zmieniają zdanie ws. jedzenia jajek przez niemowlęta

W 2008 AAP zmieniła te rekomendacje, sugerując, że jajka mogą być spożywane nawet przez niemowlęta powyżej szóstego miesiąca życia. Amerykańscy eksperci podkreślali wtedy, że brakuje jednoznacznych dowodów na to, że podawanie jajek w późniejszym wieku zmniejsza ryzyko alergii.

Ustalenia te jeszcze bardziej potwierdzają najnowsze badania specjalistów z University of Queensland (Australia), o czym informują oni na łamach najnowszego wydania „JAMA Pediatrics”. Wynika z nich, że wcześniejsze wprowadzenie jajek do jadłospisu maluchów powyżej szóstego miesiąca życia jest bezpieczne i zmniejsza ryzyko alergii.

Badaniami objęto ponad 7 tys. dzieci w wieku 11-15 miesięcy, które były pod opieką ośrodków w Melbourne. Dzieci podzielono na dwie grupy. Jedna obejmowała maluchy monitorowane w latach 2007-2011, czyli w okresie, w którym zalecano, żeby jajka wprowadzano do jadłospisu dzieci w późniejszym wieku. Rekomendacje te zmieniono w Australii w 2016 r. Dlatego druga badana grupa obejmowała dzieci, które były leczone w latach 2018-2019.

12,7 pkt. proc. O tyle w Australii spadł odsetek dzieci u których wystąpiła wczesna egzema po zwiększeniu odsetka dzieci, którym podawano jajko już po szóstym miesiącu życia

Zmiana zaleceń w Australii sprawiła, że odsetek dzieci, którym podawano jajka już po szóstym miesiącu życia, wzrósł z 25 proc. w latach 2007-2011, do 57 proc. w badanym okresie od 2018 do 2019 r. Jednocześnie zmniejszył się odsetek alergii w obydwu porównywanych okresach – z 9,2 proc. do 7,6 proc. Spadła także liczba przypadków wczesnej egzemy u dzieci – z 34,6 proc. do 21,9 proc.

Egzema to choroba zapalna skóry objawiająca się czerwonymi, suchymi i łuszczącymi się zmianami, którym może towarzyszyć silny świąd. Najczęściej związana jest z alergią lub nieprawidłową reakcją układu odpornościowego.

Wiele towarzystw naukowych rekomenduje podawanie jajek niemowlętom

Podawanie jajek nawet niemowlętom od szóstego miesiąca życia jest rekomendowane przez wiele towarzystw naukowych. W USA zalecenia takie opublikowały Amerykańskie Kolegium Alergii, Astmy i Immunologii (ACAAI) oraz Amerykańska Akademia Alergii, Astmy i Immunologii (AAAAI).

– Kiedy zaczynaliśmy nasze badania, mieliśmy nadzieję, że te rekomendacje, wprowadzone w Australii w 2016 r., zostaną potwierdzone – powiedziała stacji CNN główna autorka badania prof. Jennifer Koplin z University of Queensland.