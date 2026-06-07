Najnowsze odkrycie udowadnia, że nauka znajduje zastosowanie w każdej dziedzinie życia. Naukowe podejście można wykorzystać nawet do wyboru restauracji. Badacze z Uniwersytetu Princeton użyli w tym celu równania matematycznego, stworzonego przez laureata Nagrody Nobla. Szczegóły opisuje brytyjski dziennik „The Guardian”.

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Jak znaleźć najlepszą restaurację na wakacjach? Naukowe podejście

Zwiedzając nowe miejsce, często mamy problem z decyzją, kiedy przestać szukać nowych restauracji, a kiedy zacząć wracać do miejsca, które wyjątkowo przypadło nam do gustu. Naukowcy z Uniwersytetu Princeton podeszli do tego jak do problemu matematycznego. Punktem wyjścia było równanie odnalezione w notatkach zmarłego fizyka i laureata Nagrody Nobla Richarda Feynmana. Zdaniem badaczy, podejście naukowe jest podobne do taktyk, którymi ludzie posługują się intuicyjnie.

„Istota tego problemu polega na tym, że wartość eksploracji, czyli rozglądania się i próbowania czegoś nowego, zmniejsza szanse na to, że faktycznie zrobisz użytek z tak zdobytych informacji” – powiedział prof. Tom Griffiths z Uniwersytetu Princeton, współautor badania.

Naukowcy przekonują, że wspomniany dylemat jest formą tzw. „problemu zatrzymania”, czyli sytuacji, w której trzeba zdecydować, kiedy zaprzestać jednego działania i zacząć inne. Wyniki swoich ustaleń przedstawili właśnie w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Science".

Kurczak z imbirem czy coś nowego? Równanie matematyczne dało odpowiedź

Jak wyjaśniają badacze, zainteresowanie Feynmana tematem narodziło się podczas lunchu z przyjacielem Ralphem Leightonem w tajskiej restauracji w Kalifornii w latach 70. Towarzysz naukowca wahał się wtedy, czy trzymać się swojego ulubionego dania – kurczaka z imbirem – czy też spróbować czegoś nowego.

By rozwiązać ten problem, Feynman wymyślił równanie matematyczne, ale jego praca na długo pozostała ukryta w odręcznych notatkach.

„Notatki te pozostawały niezrozumiałe przez dziesięciolecia, dopóki nie udało nam się ich rozszyfrować i zrekonstruować oryginalnego problemu oraz rozwiązania Feynmana” – napisał zespół.

Zamiast jednak skupiać się na wyborze konkretnego dania, naukowcy przeformułowali wzór noblisty na przypadek wyboru restauracji, w której zje się posiłek podczas pobytu w nieznanym miejscu. Zgodnie z podejściem Feynmana, powinno się próbować innej restauracji każdego wieczoru, dopóki nie znajdzie się takiej, która przekroczy określony próg odzwierciedlający pożądaną przez nas jakość.

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W równaniach Feynmana próg odzwierciedlający jakość nie jest stały, ale obniża się coraz gwałtowniej w miarę, jak zmniejsza się liczba dni pozostałych do końca pobytu w mieście. Inaczej mówiąc, z upływem dni motywacja do szukania wyjątkowych miejsc do jedzenia jest coraz mniejsza, ponieważ skraca się czas, w którym będzie można się nimi cieszyć.

Naukowcy odkryli jeszcze jedną istotną prawidłowość. „Wykazaliśmy, że jeśli rozkład restauracji się zmienia, to strategia, którą należy przyjąć, również ulegnie zmianie” – powiedział prof. Tom Griffiths.

Jeśli na przykład w danym miejscu znajduje się wiele przeciętnych restauracji, a wśród nich tylko jedna lub dwie perełki, próg wyjściowy zacznie się znacznie wyżej – oznacza to, że warto szukać dłużej. Z kolei, jeśli większość z lokali reprezentuje podobną, ponadprzeciętną jakość, próg jest niższy, co oznacza, że nie warto poświęcać tak wiele czasu na eksplorację.