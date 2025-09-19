Chiński gigant e-commerce JD.com chce przejąć większościowy pakiet udziałów w niemieckim koncernie Ceconomy. Oferta to 4 mld euro. Federalny Urząd Antymonopolowy (BKartA) nie ma zastrzeżeń i wydał już zgodę na transakcję.

Ceconomy AG to międzynarodowa firma handlu detalicznego z siedzibą w Düsseldorfie w Niemczech. Jej historia sięga czasów Metro Group. Ceconomy prowadzi ponad 1000 sklepów z elektroniką użytkową w jedenastu krajach – w tym także w Polsce. Oprócz MediaMarkt i Saturn, grupa jest właścicielem także Deutsche Technikberatung. Około 24 procent sprzedaży generowane jest w Internecie.

Koncern zatrudnia około 50 tys. osób na całym świecie, w tym około 17 tys. w Niemczech.

Jest zgoda Federalnego Urzędu Monopolowego na przejęcie Ceconomy

Prezes Federalnego Urzędu Antymonopolowego, Andreas Mundt, stwierdził, że JD.com działało dotychczas w Niemczech w bardzo ograniczonym zakresie. „Fuzja ma więc jedynie nieliczne punkty styczne pod względem konkurencji i nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia prawa antymonopolowego”– powiedział Mundt.