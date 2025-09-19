Rzeczpospolita
JD.com przejmuje udziały w właścicielu MediaMarkt i Saturn. Jest zgoda niemieckiego urzędu

Chiński koncern chce przejąć większościowy pakiet udziałów w niemieckim właścicielu sieci MediaMarkt i Saturn. Bundeskartellamt - federalny urząd antymonopolowy już wydał zgodę. ostateczną decyzję ma podjąć niemiecka minister gospodarki.

Publikacja: 19.09.2025 08:25

Sklep MediaMarkt w Galerii Młociny w Warszawie

Sklep MediaMarkt w Galerii Młociny w Warszawie

Foto: Piotr Malecki/Bloomberg

Urszula Lesman

Chiński gigant e-commerce JD.com chce przejąć większościowy pakiet udziałów w niemieckim koncernie Ceconomy. Oferta to 4 mld euro. Federalny Urząd Antymonopolowy (BKartA) nie ma zastrzeżeń i wydał już zgodę na transakcję.

Ceconomy AG to międzynarodowa firma handlu detalicznego z siedzibą w Düsseldorfie w Niemczech. Jej historia sięga czasów Metro Group. Ceconomy prowadzi ponad 1000 sklepów z elektroniką użytkową w jedenastu krajach – w tym także w Polsce. Oprócz MediaMarkt i Saturn, grupa jest właścicielem także Deutsche Technikberatung. Około 24 procent sprzedaży generowane jest w Internecie.

Koncern zatrudnia około 50 tys. osób na całym świecie, w tym około 17 tys. w Niemczech.

Jest zgoda Federalnego Urzędu Monopolowego na przejęcie Ceconomy

Prezes Federalnego Urzędu Antymonopolowego, Andreas Mundt, stwierdził, że JD.com działało dotychczas w Niemczech w bardzo ograniczonym zakresie. „Fuzja ma więc jedynie nieliczne punkty styczne pod względem konkurencji i nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia prawa antymonopolowego”– powiedział Mundt.

Jednak transakcja nie jest jeszcze przesądzona. Federalny Urząd Antymonopolowy odpowiada wyłącznie za badanie skutków konkurencyjnych fuzji i przejęć. Federalna minister gospodarki Katherina Reiche (CDU) może jeszcze zablokować umowę, jeśli pojawią się obawy dotyczące bezpieczeństwa.

JD.com, z rocznym obrotem sięgającym prawie 159 miliardów dolarów amerykańskich (2024), określa się jako „wiodąca globalna firma technologiczna i usługowa, której rdzeniem jest łańcuch dostaw, a także największy detalista w Chinach pod względem przychodów”. Do mocnych stron JD.com należą własna logistyka i wiedza technologiczna.

Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Ceconomy prowadzi ponad 1000 wyspecjalizowanych sklepów w jedenastu krajach Europy.

W ostatnim pełnym roku obrotowym 2023/24 (do końca września) spółka osiągnęła sprzedaż na poziomie 22,4 miliarda euro, z czego nieco mniej niż jedna czwarta pochodziła z handlu online. 

W Europie chińska grupa działa poprzez sklepy internetowe Joybuy i Ochama, z których ta druga marka ma wkrótce zostać włączona do pierwszej, jak podał magazyn biznesowy „Bilanz”. Dzięki MediaMarkt i Saturn JD.com zyskuje przestrzeń w centrach europejskich miast – o ile Federalne Ministerstwo Gospodarki wyrazi zgodę.

Źródło: rp.pl

