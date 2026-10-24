Największe wydatki związane z Wszystkimi Świętymi to, zdaniem 35 proc. ankietowanych, zakup zniczy i wiązanek oraz sprzątanie grobów. Dalej wśród największych kosztów tegorocznego święta wskazano wydatki na paliwo i dojazdy – wymieniło je 22 proc. badanych. Na przyjmowanie w domu gości, zakupy spożywcze i przygotowanie posiłków wskazało 12 proc.

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Autorzy badania oceniają, że dla większości Polaków łączne wydatki na Wszystkich Świętych i Zaduszki będą w tym roku umiarkowane. Najwięcej badanych (41 proc.) planuje przeznaczyć na ten cel od 201 do 500 zł, a co czwarty respondent (25 proc.) chce zmieścić się w kwocie poniżej 200 zł.

Koszty w przedziale od 501 do 1000 zł deklaruje co siódmy ankietowany (14 proc.). Budżet między 1001 a 1500 zł i powyżej 1500 zł planuje po 3 proc. uczestników badania. Całkowity brak wydatków z tej okazji dotyczy 5 proc. ankietowanych, a 9 proc. nie potrafi jednoznacznie ich oszacować.

Wszystkich Świętych coraz bliżej. Na czym chcą zaoszczędzić Polacy

Badani zamierzają ograniczyć te koszty m.in. poprzez korzystanie z promocji w supermarketach (41 proc.). Z kolei 22 proc. osób chce kupić jedynie wkłady bądź skorzystać ze „zniczodzielni”, a 21 proc. planuje kupić mniej niż w poprzednich latach (21 proc.).

Ponadto 16 proc. Polaków złoży się na wiązanki i świece z innymi członkami rodziny, a 13 proc. samodzielnie przygotuje stroiki i dekoracje. Co czwarty respondent (25 proc.) nie planuje żadnych zmian w związku ze swoimi dotychczasowymi zwyczajami i zamierza kupować produkty tak samo jak w ubiegłych latach.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 17-29 września wśród 1000 dorosłych Polaków.