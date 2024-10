Groby wymagają opieki i opłat. Kto decyduje o pochówku, ile się płaci za grób?

Obrazuje to sprawa kobiety, która w latach 80. ub. w. wyjechała do Australii i dopiero po upadku PRL przyjeżdżała do Polski co dwa–trzy lata. Po jakimiś czasie zorientowała się ona, że w stuletnim grobowcu przy głównej alei krakowskiego Cmentarza Rakowieckiego, gdzie była pochowana druga żona jej dziadka, z którą była zżyta od dziecka, w 1998 r. bardzo daleki krewny pochował przed laty swojego brata, a potem rodziców, co krakowskie sądy zakwalifikowały jako działanie bezprawne i naruszające dobro osobiste tej wnuczki. Sąd Najwyższy podzielił ten werdykt, ale nie zgodził się na ekshumację bezprawnie pochowanych tam osób, wskazując, że ze względu na szacunek dla spokoju zmarłych, tylko wyjątkowo można zastosować tak drastyczny środek. Rodzina pozwanego może więc nadal przychodzić na grób i kultywować pamięć swoich zmarłych, ale nie może chować tam kolejnych krewnych.

20 spokojnych lat po pochówku

Pochowanie zmarłego, jeśli nie było z naruszeniem prawa do grobu, stabilizuje sytuację wokół grobu. Zgodnie z art. 7 ustawy o cmentarzach grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20, a po upływie lat 20 ponowne jego użycie do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok, i zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.

Te wymogi nie dotyczą chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także chowania urn ze szczątkami ludzkimi powstałymi w wyniku spopielenia zwłok. Dozwolone są też umowy z zarządem cmentarza przedłużające termin, przed upływem którego nie wolno użyć grobu do ponownego pochowania.

Trzeba jednak pamiętać, że wiele grobów murowanych jest dla jednej osoby i one wymagają przedłużania opłaty po 20 latach, a grób ziemny z tzw. rabatką nadal jest grobem ziemnym. Z kolei murowany może mieć formę ziemnego, zwłaszcza po bardzo wielu latach. Dlatego lepiej więc upewnić się, jaki ma status i jakich wymaga opłat bez czekania na ostatnią chwilę.

Pilnowanie opłat to pilnowanie grobu

Zarządy cmentarzy, niekoniecznie od razu, wzywają uprawnionych czy krewnych do przedłużenia opłat za grób z ostrzeżeniem o jego likwidacji, czy to przez ogłoszenia na cmentarzu, czy przesyłając je do zainteresowanych, jeśli mają ich adresy. Zawiadomienie nie zawsze jest skuteczne. Nie ma nawet jednej praktyki, jak też orzecznictwa, czy ma to być wysłanie zawiadomienia o wygaśnięciu opłaty do dysponenta grobu czy poinformowanie go.