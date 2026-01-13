Rzeczpospolita
Prawo
Polska jak Australia? Posłowie KO chcą cyfrowej prohibicji dla dzieci

Posłowie Koalicji Obywatelskiej przygotują projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież do ukończenia 15. roku życia.

Publikacja: 13.01.2026 15:51

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Z inicjatywą nowych przepisów wyszedł poseł KO Roman Giertych. „Na posiedzeniu klubu KO zaproponowałem wprowadzenie (na wzór Australii), aby platformy mediów społecznościowych miały zakaz udostępniania swoich usług dzieciom do 15. roku życia” – poinformował polityk we wpisie opublikowanym we wtorek na platformie X. 

Ma być to wspólna inicjatywa poselska: Romana Giertycha, przewodniczącej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży Moniki Rosy oraz minister edukacji Barbary Nowackiej. „Po rozmowie z panią poseł Moniką Rosą – przewodniczącą Komisji ds. Dzieci i Młodzieży udałem się do MEN i porozmawiałem z panią poseł Barbarą Nowacką (jako b. MEN z obecnym) i ustaliliśmy, że będzie to nasza wspólna inicjatywa poselska” – napisał Giertych, zaznaczając, iż Kolegium Klubu KO zaakceptowało ideę projektu.

„Ponad wszelkimi podziałami chcemy chronić dzieci przed algorytmami i uzależnieniem, które jest groźne dla psychiki i osłabia wyniki edukacyjne” – podkreślił Roman Giertych, dodając, iż zachęca wszystkie kluby poselskie do wsparcia tej inicjatywy.

To, co miało być końcem ery cyfrowej dla młodzieży, szybko przerodziło się w grę w kotka i myszkę z
Globalne Interesy
Makijaż, dorysowane wąsy i VPN. Młodzi Australijczycy łamią zakaz social mediów

Cyfrowa prohibicja na antypodach 

Przypomnijmy, iż w grudniu 2025 r. Australia stała się pierwszym państwem na świecie, w którym obowiązuje zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia. Weszły wówczas w życie przepisy przyjęte przez tamtejszy parlament w listopadzie 2024 r.

Ustawę o minimalnym wieku korzystania z mediów społecznościowych przygotował lewicowy rząd Anthony'ego Albanese. Premier wskazywał na zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci nadmiernie korzystających z mediów społecznościowych. – Jeśli jest się 14-letnim dzieciakiem, który jest wystawiony na treści w mediach społecznościowych w czasie, gdy w jego życiu zachodzą zmiany, gdy dojrzewa, ten czas może być naprawdę trudny – argumentował premier. 

Obowiązujące w Australii przepisy nakazują administratorom Facebooka, Instagrama (koncern Meta) oraz TikToka wprowadzenie rozwiązań, które powstrzymają osoby nieuprawnione przed korzystaniem z tych serwisów, pod groźbą grzywny sięgającej 49,5 mln dolarów australijskich (ok. 32 mln dolarów). Co istotne, wprowadzony zakaz ma charakter absolutny – nieletni mający mniej niż 16 lat nie będą mogli korzystać z mediów społecznościowych nawet za zgodą rodziców.

Australia wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia
Globalne Interesy
Social media jak papierosy. Pierwszy pozew w sprawie zakazu korzystania przez dzieci

Źródło: rp.pl

Osoby Roman Giertych social media
