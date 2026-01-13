Aktualizacja: 13.01.2026 17:09 Publikacja: 13.01.2026 15:51
Foto: Adobe Stock
Z inicjatywą nowych przepisów wyszedł poseł KO Roman Giertych. „Na posiedzeniu klubu KO zaproponowałem wprowadzenie (na wzór Australii), aby platformy mediów społecznościowych miały zakaz udostępniania swoich usług dzieciom do 15. roku życia” – poinformował polityk we wpisie opublikowanym we wtorek na platformie X.
Ma być to wspólna inicjatywa poselska: Romana Giertycha, przewodniczącej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży Moniki Rosy oraz minister edukacji Barbary Nowackiej. „Po rozmowie z panią poseł Moniką Rosą – przewodniczącą Komisji ds. Dzieci i Młodzieży udałem się do MEN i porozmawiałem z panią poseł Barbarą Nowacką (jako b. MEN z obecnym) i ustaliliśmy, że będzie to nasza wspólna inicjatywa poselska” – napisał Giertych, zaznaczając, iż Kolegium Klubu KO zaakceptowało ideę projektu.
„Ponad wszelkimi podziałami chcemy chronić dzieci przed algorytmami i uzależnieniem, które jest groźne dla psychiki i osłabia wyniki edukacyjne” – podkreślił Roman Giertych, dodając, iż zachęca wszystkie kluby poselskie do wsparcia tej inicjatywy.
Czytaj więcej
Cyfrowa prohibicja na antypodach miała być wzorcem dla podobnych rozwiązań w innych krajach, ale...
Przypomnijmy, iż w grudniu 2025 r. Australia stała się pierwszym państwem na świecie, w którym obowiązuje zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia. Weszły wówczas w życie przepisy przyjęte przez tamtejszy parlament w listopadzie 2024 r.
Ustawę o minimalnym wieku korzystania z mediów społecznościowych przygotował lewicowy rząd Anthony'ego Albanese. Premier wskazywał na zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci nadmiernie korzystających z mediów społecznościowych. – Jeśli jest się 14-letnim dzieciakiem, który jest wystawiony na treści w mediach społecznościowych w czasie, gdy w jego życiu zachodzą zmiany, gdy dojrzewa, ten czas może być naprawdę trudny – argumentował premier.
Obowiązujące w Australii przepisy nakazują administratorom Facebooka, Instagrama (koncern Meta) oraz TikToka wprowadzenie rozwiązań, które powstrzymają osoby nieuprawnione przed korzystaniem z tych serwisów, pod groźbą grzywny sięgającej 49,5 mln dolarów australijskich (ok. 32 mln dolarów). Co istotne, wprowadzony zakaz ma charakter absolutny – nieletni mający mniej niż 16 lat nie będą mogli korzystać z mediów społecznościowych nawet za zgodą rodziców.
Czytaj więcej
Platforma dyskusyjna Reddit złożyła w piątek pozew, domagając się uchylenia zakazu korzystania z...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw...
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusz Łubowski, który w grudniu uchylił europejski nakaz aresztowania (ENA)...
Resort rozwoju szuka sposobu na ukrócenie plagi nielegalnego przekształcania domów jednorodzinnych w kwatery rob...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany w systemie sędziowskich dyscyplinarek. Resort chce m.in. żeby rzeczn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas