Z inicjatywą nowych przepisów wyszedł poseł KO Roman Giertych. „Na posiedzeniu klubu KO zaproponowałem wprowadzenie (na wzór Australii), aby platformy mediów społecznościowych miały zakaz udostępniania swoich usług dzieciom do 15. roku życia” – poinformował polityk we wpisie opublikowanym we wtorek na platformie X.

Ma być to wspólna inicjatywa poselska: Romana Giertycha, przewodniczącej Komisji ds. Dzieci i Młodzieży Moniki Rosy oraz minister edukacji Barbary Nowackiej. „Po rozmowie z panią poseł Moniką Rosą – przewodniczącą Komisji ds. Dzieci i Młodzieży udałem się do MEN i porozmawiałem z panią poseł Barbarą Nowacką (jako b. MEN z obecnym) i ustaliliśmy, że będzie to nasza wspólna inicjatywa poselska” – napisał Giertych, zaznaczając, iż Kolegium Klubu KO zaakceptowało ideę projektu.

„Ponad wszelkimi podziałami chcemy chronić dzieci przed algorytmami i uzależnieniem, które jest groźne dla psychiki i osłabia wyniki edukacyjne” – podkreślił Roman Giertych, dodając, iż zachęca wszystkie kluby poselskie do wsparcia tej inicjatywy.

Cyfrowa prohibicja na antypodach

Przypomnijmy, iż w grudniu 2025 r. Australia stała się pierwszym państwem na świecie, w którym obowiązuje zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia. Weszły wówczas w życie przepisy przyjęte przez tamtejszy parlament w listopadzie 2024 r.