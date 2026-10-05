Cały obecny europejski system, który nazywamy Unią Europejską, oraz towarzysząca mu kultura polityczna państw i społeczeństw zbudowane zostały na negatywnym doświadczeniu przemocy. Nie ma tu wielkiej różnicy między zachodem i wschodem kontynentu. Skutki dwóch wyniszczających Europę wojen, jak również sposób rozpadu komunizmu i koniec zimnej wojny ugruntowały powszechne przekonanie, że stosowanie siły i przemocy do rozwiązywania politycznych problemów jest nie tylko niemoralne, ale przede wszystkim nieefektywne. Na tej podstawie zbudowano całą charakterystyczną dla liberalnej Europy filozofię pokojowej integracji, współpracy i współzależności.