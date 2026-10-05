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Marek A. Cichocki: Pokojowa Europa to liberalna fikcja? Jak Unia odnajdzie się w świecie drapieżników

Czy współczesna Europa ze swoim negatywnym doświadczeniem siły i przemocy może bezpiecznie przetrwać w świecie drapieżników? A może, aby przetrwać, musiałaby właśnie ten swój specyficzny stosunek do przemocy zmienić, ucząc się jej na nowo?

Publikacja: 05.10.2026 04:07

Marek A. Cichocki: Pokojowa Europa to liberalna fikcja? Jak Unia odnajdzie się w świecie drapieżników

Foto: REUTERS/Ints Kalnins

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Marek A. Cichocki

Cały obecny europejski system, który nazywamy Unią Europejską, oraz towarzysząca mu kultura polityczna państw i społeczeństw zbudowane zostały na negatywnym doświadczeniu przemocy. Nie ma tu wielkiej różnicy między zachodem i wschodem kontynentu. Skutki dwóch wyniszczających Europę wojen, jak również sposób rozpadu komunizmu i koniec zimnej wojny ugruntowały powszechne przekonanie, że stosowanie siły i przemocy do rozwiązywania politycznych problemów jest nie tylko niemoralne, ale przede wszystkim nieefektywne. Na tej podstawie zbudowano całą charakterystyczną dla liberalnej Europy filozofię pokojowej integracji, współpracy i współzależności.

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