Do tragedii doszło 15 października ok. godziny 13.00 czasu lokalnego (22.00 w Polsce). Policja otrzymała wówczas zgłoszenie o strzale oddanym w kierunku samochodu pod jedną ze szkół podstawowych w mieście Bend. Potem zaczęły napływać zgłoszenia o strzałach od osób, które znajdowały się w szkole. Do placówki tej uczęszcza ok. 400 dzieci.

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Oregon: 16-latek wtargnął do szkoły z bronią. Jego motywy nie są znane, postrzeliła go przypadkowa osoba

Jak się okazało, do budynku wtargnął 16-latek, uzbrojony w broń długą. Po przestrzeleniu zamkniętych drzwi i dostaniu się na teren szkoły, nastolatek otworzył ogień – wynika z relacji.

Ofiarami śmiertelnymi 16-latka były dzieci w wieku pięciu, ośmiu i jedenastu lat oraz nauczyciel. Ciężko ranne zostało też 7-letnie dziecko i 54-letni nauczyciel. Ich stan określany jest jako krytyczny – poinformował komendant policji w Bend, Mike Krantz.

Władze przekazały, że napastnik został zastrzelony przez osobę postronną, która ruszyła za nim w pościg na terenie szkoły. Funkcjonariusze znaleźli podejrzanego martwego na terenie placówki kilka minut po pierwszym zgłoszeniu strzelaniny.

Sprawcą okazał się 16-letni mieszkaniec Bend. Nie wiadomo, jakie były jego motywy, czy nastolatek znał kogoś na terenie szkoły i czy kiedyś do niej uczęszczał. Nie wiadomo też, jakim dokładnie rodzajem broni się posługiwał, ani ile nabojów zdążył wystrzelić. Policja nie podała tożsamości napastnika. Na miejscu tragedii pojawili się funkcjonariusze FBI.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨Police confirm multiple victims, including children, after the Silver Rail Elementary School shooting in #Bend, #Oregon. ▪️A father shot & killed the Silver Rail Elementary School shooter —police scanner. ▪️Students are being evacuated room-by-room and bused to a family reunification site at Journey Church (61303 S Highway 97, near Goodwill/Dairy Queen). ▪️A large police presence remains; the public is urged to avoid the area. Nearby schools had temporary lockdowns that have largely been lifted. ▪️ This is a developing story. Details are subject to change as police release more information. https://t.co/4xB8KlG8CU https://t.co/s54O4i29iI</p>— ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) <a href="https://x.com/ferozwala/status/2110853153080185292?ref_src=twsrc%5Etfw">October 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> CNN podaje, że od początku tego roku w Stanach Zjednoczonych doszło do co najmniej 36 strzelanin w szkołach.

Mieszkaniec Bend, który śmiertelnie ranił napastnika, został nazwany bohaterem przez gubernator Oregonu Tinę Kotek na konferencji prasowej. Burmistrz Bend Melanie Kebler mówiła na konferencji prasowej, że w najbliższych dniach w mieście odbędą się czuwania, w czasie których upamiętnione zostaną ofiary strzelaniny. W piątek szkoła, w której doszło do strzelaniny, będzie zamknięta.

Senator ze stanu Oregon: W ilu szkołach musi dojść do strzelanin, by republikanie zgodzili się działać

– Nieważne, jak się teraz czujecie – źli, smutni, zdruzgotani, otępiali – to odpowiednie uczucia, w nadchodzących dniach będziemy musieli wszyscy na sobie polegać i udzielać sobie wsparcia – podkreśliła burmistrz.

W oświadczeniu wydanym po tragedii senator Ron Wyden z Oregonu (Partia Demokratyczna) napisał: „Sercem jestem z ofiarami dzisiejszej strzelaniny i ich bliskimi, którzy ponoszą konsekwencje kolejnej strzelaniny w szkole w Stanach Zjednoczonych. Po raz kolejny musimy pytać, w jak wielu szkołach musi dojść do strzelanin, zanim republikanie zgodzą się działać, by ograniczyć przemoc z użyciem broni”.