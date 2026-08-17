Do zdarzenia doszło w sobotę w centrum gastronomicznym znajdującym się w jednym z centrów handlowych. Moment konfrontacji zarejestrowała kamera monitoringu.

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Na nagraniu widać 73-latka przechodzącego obok stolika, przy którym siedziała dziewczynka. Mężczyzna pogłaskał dziecko po głowie. Siedząca przy tym samym stoliku kobieta, prawdopodobnie matka dziewczynki, natychmiast zatrzymała seniora.

Po chwili do stolika wrócił mężczyzna uważany za ojca dziecka. Doszło do ostrej wymiany zdań. Następnie młodszy mężczyzna chwycił 73-latka za rękę i rzucił go na ziemię.

Pogłaskał dziewczynkę po głowie. 73-latek został rzucony na ziemię

Nagranie szybko obiegło singapurskie media społecznościowe i wywołało dyskusję na temat zachowania obu mężczyzn. Część komentujących zwracała uwagę, że senior nie powinien dotykać obcego dziecka bez zgody rodziców. Jednocześnie wiele osób uznało reakcję 40-latka za zdecydowanie nieproporcjonalną do zachowania starszego mężczyzny.

Film został opublikowany w mediach społecznościowych przez Bei-Ing Wanton Noodle, lokal działający przy centrum handlowym. Wpis zamieściła osoba przedstawiająca się jako syn poszkodowanego. Poprosiła internautów o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który miał zaatakować jego ojca.

Autor wpisu przekazał, że 73-latek miał już wcześniej problemy z nogami i biodrami, a początkowo nie chciał podejmować dalszych kroków w związku ze zdarzeniem.

„Po wszystkim mężczyzna usiadł z moim ojcem, przeprosił i zaproponował mu drinka” – napisano.

Syn seniora zaznaczył jednak, że przeprosiny nie zmieniły konsekwencji upadku.

„Chociaż doceniamy, że w końcu przeprosił, mój ojciec cierpi teraz z powodu silnego bólu pleców po tym incydencie. Napój i przeprosiny nie mogą po prostu odebrać fizycznego bólu lub urazów, których doświadcza” – dodał.

Policja zidentyfikowała 40-latka. Senior skarży się na ból

Sam 73-latek opowiedział o zdarzeniu singapurskiej stacji Channel News Asia. Wyjaśnił, że pogłaskał dziewczynkę po głowie, ponieważ wydała mu się „bardzo urocza”.

– Starzy ludzie lubią głaskać po głowie małe dzieci – napisał.

Mężczyzna dodał, że kilka godzin po upadku zaczął odczuwać ból. Z tego powodu przyjmował leki przeciwbólowe.

Singapurska policja poinformowała, że ustaliła tożsamość 40-letniego mężczyzny uczestniczącego w zdarzeniu. Postępowanie w tej sprawie jest w toku.

Funkcjonariusze zaapelowali jednocześnie, aby nie spekulować na temat przebiegu i okoliczności incydentu przed zakończeniem czynności oraz pozwolić śledczym na ustalenie faktów.

W kolejnym wpisie syn 73-latka podziękował policji za szybką reakcję. Dodał, że rodzina ma nadzieję, iż w sprawie jego ojca „sprawiedliwości stanie się zadość”.