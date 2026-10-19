Luty jest pytany o to, czy lekarz może korzystać w swojej pracy z darmowego modelu językowego takiego jak np. ChatGPT „wklejając” do niego objawy pacjenta, prosić o diagnozę i, kierując się podpowiedziami AI samemu ją wystawiać oraz czy może „wklejać” w konwersację dokumentację medyczną.

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Ostrożnie z dokumentacją medyczną. Modele LLM wykorzystują to, co jest wprowadzane przez użytkownika

- Pamiętajmy, że wiele modeli LLM przetwarza i wykorzystuje to, co jest wprowadzane przez użytkownika. „Wklejanie” dokumentacji pacjenta z danymi osobowymi może z tego względu być traktowane jako naruszenie tajemnicy lekarskiej oraz naruszenie zasad ochrony danych osobowych – odparł Oskar Luty.

Lekarz może korzystać z podpowiedzi AI, ale kierować się może tylko tymi, które są przeznaczone do wsparcia lekarzy

Prawnik zaznaczył, że lekarz może korzystać z systemu AI w swojej pracy, natomiast podpowiedzi sztucznej inteligencji nie mogą stanowić podstawy, ani uzasadnienia decyzji lekarskiej.

- Inaczej jest w przypadku wyrobów medycznych AI przeznaczonych wprost do wsparcia decyzji lekarskiej – wyroby takie jak najbardziej mogą być stosowane przez lekarzy, a korzystanie z nich może świadczyć wręcz o staranności lekarskiej. W każdym jednak wypadku za ostateczną decyzję odpowiada prawnie lekarz – mówi rozmówca Rynku Zdrowia

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