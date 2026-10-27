Jak informuje Onet, rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie miała rozpocząć się o godz. 9.30. Sąd zezwolił na jej rejestrację, nie może być jednak transmitowana na żywo.

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Dziennikarze o sprowadzaniu prostytutek do Grand Hotelu, Karol Nawrocki zaprzecza

We wtorek zeznawać ma m.in. dziennikarz Piotr Głuchowski z „Gazety Wyborczej”, który jako pierwszy napisał o pracy obecnego prezydenta w czasach jego studiów w Gdańsku jako ochroniarza w sopockim Grand Hotelu. „Jeśli gość hotelowy potrzebował kobiety, starczyło dać znać Nawrockiemu” - mówił jeden z rozmówców Głuchowskiego. Artykuł ukazał się jesienią 2024 r., przed ogłoszeniem kandydatury Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Nawrocki nie pozwał wówczas ani dziennikarza, ani redakcji „GW”.

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W maju 2025 r. temat podjął Onet. Powołując się na relacje byłych pracowników i inne źródła dziennikarze portalu opisali relacje świadków, według których Nawrocki miał uczestniczyć w procederze sprowadzania prostytutek dla gości sopockiego hotelu, w którym pracował jako ochroniarz. Karol Nawrocki kategorycznie zaprzeczył tym doniesieniom, a następnie wytoczył procesy cywilne i karne wydawcy Onetu. Proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych toczy się od września br. w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Prezydent żąda od RASP przeprosin.

Jednym z najważniejszych elementów postępowania może być przesłuchanie prezydenta. Nie ustalono kiedy i gdzie miałoby się ono odbyć. Rozważana jest między innymi możliwość przeprowadzenia tej czynności w Kancelarii Prezydenta.