Wasilla, położona ok. 72 kilometry na północ od Anchorage, jest znana z tego, że pochodzi z niego była kandydatka Partii Republikańskiej na urząd wiceprezydenta Sarah Palin, a także z tego, że jest to siedziba organizatorów odbywającego na Alasce wyścigu psich zaprzęgów. Od prawie 20 lat Wasilla nie wybrała żadnego Demokraty w wyborach do Senatu. Na wiecu w tym mieście Trump poparł urzędującego senatora z Alaski Dana Sullivana, który ubiega się o reelekcję. Sullivan mierzy się z byłą demokratyczną kongresmenką Mary Peltolą. Z sondaży wynika, że mają poparcie na podobnym poziomie. 

Wizyta Donalda Trumpa na Alasce podkreśla znaczenie mobilizacji republikańskiego elektoratu przed listopadowymi wyborami do Kongresu, w których stawką jest utrzymanie przez partię większości w Senacie — skomentował dziennik „Washington Post”.  Również agencja AP twierdzi, że wizyta prezydenta na Alasce jest kolejnym sygnałem obaw Partii Republikańskiej o utrzymanie kontroli nad Kongresem.

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Podczas wystąpienia na wiecu prezydent USA, który intensywnie angażuje się w kampanię wyborczą, chwalił się dotychczasowymi osiągnięciami swojej administracji i ostrzegał przed Demokratami. Ogłosił też, że Tajwan zgodził się na to, że przez 20 lat będzie kupować 30 proc. gazu mającego płynąć rurociągiem Alaska LNG. Zapowiedział, że Tajpej zainwestuje w ten projekt 4,4 mld dol. Wcześniej już informował, że Korea Południowa przeznaczy 54 mld dol. na budowę gazociągu w tym największym amerykańskim stanie. Nie ujawnił szczegółów dotyczących umowy z Tajpej, a Tajwan nie skomentował natychmiast tych doniesień. Seul przekazał, że jego udział w projekcie nie jest jeszcze finalnie zatwierdzony.

Jeśli projekt Alaska LNG zostanie zrealizowany, umożliwi eksport do 20 mln ton gazu skroplonego rocznie — podał Reuters. Zapewni on amerykańskiemu LNG bezpośredni dostęp do rynków azjatyckich; pozwoli to skrócić czas transportu i obniżyć jego koszty.

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Prezydent podpisał też akty ułaskawienia wobec dwóch miejscowych mieszkańców, którym postawiono zarzuty związane ze złamaniem przepisów dotyczących czystego powietrza. Mężczyźni przyznali się w 2022 r. do naruszenia ustawy Clean Air Act.  - Chcieli wsadzić ich do więzienia na 10 lat za to, że naprawili silnik. Ale to chore! — powiedział Trump, który zaprosił  ułaskawionych mężczyzn na scenę.

Prezydent USA po raz kolejny uspokajał też Amerykanów, że wojna z Iranem skończy się wkrótce. Wtedy ceny spadną — zapewniał Trump, który z Alaski wyruszył do Las Vegas. 