„Unia Europejska zapłaciła Rosji 250 mld dol. za energię, a media fake news nie chcą się zbliżać do tej historii” – napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social. „Dokonałem słusznego wyboru dla Amerykanów – ZAWSZE AMERYKA NA PIERWSZYM MIEJSCU” – dodał.

Reklama Reklama

Ostre spięcie przed wyborami. Rosyjskie paliwo ma obniżyć ceny w USA

Trump tłumaczył w ten sposób krytykowaną przez część polityków partii rządzącej decyzję o sprowadzeniu rosyjskiego oleju napędowego, by obniżyć ceny ważnego dla rolnictwa i przemysłu paliwa przed wyborami 3 listopada do Kongresu.

W niedzielę w podobny sposób decyzji bronił minister finansów Scott Bessent.

– Od początku tej wojny Europejczycy przekazali Rosjanom więcej pieniędzy, niż dali Ukraińcom, bo nie potrafią obejść się bez rosyjskich zasobów energetycznych. Ich polityka energetyczna zakończyła się fiaskiem i wciąż finansują Władimira Putina. Więc to, że mówią nam, że nie możemy szukać wytchnienia od cen oleju napędowego, jest czystą hipokryzją – powiedział w wywiadzie dla Fox News.

Podpisana przez Trumpa we wrześniu ustawa im. zmarłego senatora Lindseya Grahama zobowiązuje prezydenta do nałożenia ceł na największych importerów rosyjskiej ropy i gazu.

Ile naprawdę Europa płaci Moskwie?

Według wyliczeń fińskiego ośrodka Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), państwa Unii Europejskiej od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę wydały ok. 238 mld euro na import produktów energetycznych z Rosji, co stanowi ok. 20 proc. wszystkich przychodów Moskwy z eksportu tych materiałów.

Kwota ta zmalała od 2023 r. do 85 mld, od kiedy UE wprowadziła embargo na import rosyjskiej ropy sprowadzanej drogą morską. Obecnie największymi importerami są Węgry, Słowacja i Francja.

Państwa europejskie wciąż kupują jednak produkty rafinowane z państw trzecich przetworzone z rosyjskiej ropy. W 2026 r. rozpocznie się wdrażanie fazowego planu odchodzenia od importu rosyjskiego gazu.