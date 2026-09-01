Chodzi o opracowywany w Ministerstwie Finansów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu rozwoju rynku finansowego oraz zwiększenia stabilności finansowej na tym rynku. Jego celem jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów, bezpieczeństwa transakcji płatniczych oraz usprawnienie wykrywania i zapobieganie oszustwom płatniczym.

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Chodzi np. o skrócenie i uproszczenie dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową dla prokuratora, uproszczenie współpracy policji i banków w zakresie wymiany informacji w celu zapobiegania oszustwom. Wprowadzona ma zostać usługa VoP (weryfikacja odbiorcy przelewu) dla przelewów w złotych, a także możliwość przekazywania informacji o oszustach z wykorzystaniem systemu płatności lub schematu płatniczego.

Wizerunek z bankomatu ułatwi ściganie oszustów

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało coś jeszcze. Chce, aby banki i inni operatorzy bankomatów i wpłatomatów mieli obowiązek rejestrowania wizerunku każdej osoby w czasie wypłaty pieniędzy. Nagrania miałyby być przechowywane przez 90 dni przez operatora maszyny. Z tych nagrań mogłyby korzystać m.in. policja, prokuratura i sądy. Osoby, które uniemożliwiałyby identyfikację np. zasłaniając twarz podczas korzystania z bankomatu, mogłyby zostać ukarane grzywną lub naganą.

Propozycja została wstępnie skonsultowana z resortem finansów. Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że zmiana ułatwi służbom walkę z cyberprzestępczością. Obecnie bowiem tylko część urządzeń do wypłacania lub wpłacania gotówki posiada kamery. Ich brak utrudnia lub uniemożliwia identyfikację osób wypłacających pieniądze pochodzące z przestępstw.