Chodzi o opracowywany w Ministerstwie Finansów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu rozwoju rynku finansowego oraz zwiększenia stabilności finansowej na tym rynku. Jego celem jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów, bezpieczeństwa transakcji płatniczych oraz usprawnienie wykrywania i zapobieganie oszustwom płatniczym. 

Chodzi np. o skrócenie i uproszczenie dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową dla prokuratora, uproszczenie współpracy policji i banków w zakresie wymiany informacji w celu zapobiegania oszustwom. Wprowadzona ma zostać usługa VoP (weryfikacja odbiorcy przelewu) dla przelewów w złotych, a także możliwość przekazywania informacji o oszustach z wykorzystaniem systemu płatności lub schematu płatniczego.

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Wizerunek z bankomatu ułatwi ściganie oszustów

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało coś jeszcze. Chce, aby banki i inni operatorzy bankomatów i wpłatomatów mieli obowiązek  rejestrowania wizerunku każdej osoby w czasie wypłaty pieniędzy. Nagrania miałyby być przechowywane przez 90 dni przez operatora maszyny. Z tych nagrań mogłyby korzystać m.in. policja, prokuratura i sądy. Osoby, które uniemożliwiałyby identyfikację np. zasłaniając twarz podczas korzystania z  bankomatu, mogłyby zostać ukarane grzywną lub naganą.

Propozycja została wstępnie skonsultowana z resortem finansów.  Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że zmiana ułatwi służbom walkę z cyberprzestępczością. Obecnie bowiem tylko część urządzeń do wypłacania lub wpłacania gotówki posiada kamery. Ich brak utrudnia lub uniemożliwia identyfikację osób wypłacających pieniądze pochodzące z przestępstw.  

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