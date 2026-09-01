Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dostosowuje przepisy do zmian ustawowych. Zgodnie z nimi od 2027 r. państwowe egzaminy specjalizacyjne pielęgniarek i położnych będzie przeprowadzać Centrum Egzaminów Medycznych zamiast Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

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Rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzi nowe terminy składania wniosków i egzaminów – od 1 do 31 stycznia na egzaminy w sesji letniej oraz od 1 do 31 sierpnia na egzaminy w sesji zimowej. Egzaminy z kolei w sesji letniej będą przeprowadzane od 15 maja do 15 lipca, a w sesji zimowej od 1 grudnia do 31 stycznia kolejnego roku.

Nowy test dla pielęgniarek i położnych: 120 pytań, 5 wariantów odpowiedzi

Dokument wprowadza też zmiany w formie egzaminu. Będzie ona zależna od liczby osób zdających.

„Egzamin państwowy będzie przeprowadzany w formie pisemnego testu, jeżeli w danej sesji i w określonej dziedzinie kształcenia zostanie dopuszczonych 30 pielęgniarek lub położnych. Natomiast jeżeli do egzaminu państwowego w danej sesji w określonej dziedzinie kształcenia zostanie dopuszczonych mniej niż 30 pielęgniarek lub położnych, wówczas egzamin będzie przeprowadzony w formie ustnej. Egzamin państwowy w formie ustnej będzie składał się z 6–10 zadań” – napisano w ocenie skutków regulacji.

Egzamin testowy będzie zawierał 120 zadań z pięcioma wariantami odpowiedzi, z których jeden będzie prawidłowy.

Osoba, która nie stawi się na egzamin albo go nie zda, będzie mogła przystąpić do niego ponownie po złożeniu nowego wniosku i wniesieniu opłaty.

W skład komisji egzaminacyjnej mają wchodzić co najmniej trzy osoby, w tym przedstawiciele konsultanta krajowego, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.

Projekt rozporządzenia wprowadza także nowy wzór dyplomu uzyskania tytułu specjalisty dla pielęgniarek i położnych. Jego projekt został dostosowany graficznie do innych dyplomów wydawanych przez dyrektora CEM.

Zaplanowano, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r., z wyjątkiem paragrafu dotyczącego zgłoszeń na egzamin, który ma wejść w życie w dniu kolejnym po ogłoszeniu.