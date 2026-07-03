Obwieszczenie dotyczące rekomendacji oraz decyzja szefowej MZ opublikowane zostały w czwartek w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 1 lipca wszedł w życie kolejny, gwarantowany ustawą z 2022 r., wzrost minimalnych wynagrodzeń w tym sektorze. Podwyżki objęły m.in. lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych.

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Nowe wyceny świadczeń opieki zdrowotnej zostały zatwierdzone

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski przedstawił Ministerstwu Zdrowia 9 czerwca rekomendacje dotyczące sposobu sfinansowania tego wzrostu płac, zakładające nową wycenę świadczeń opieki zdrowotnej. 1 lipca minister zdrowia zatwierdziła pierwszy wariant rekomendacji, opiewający na kwotę 9,25 mld zł. „Zatwierdzam wariant I Rekomendacji nr 84/2026 z 9 czerwca 2026 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniający skutki realizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach, komponent inflacyjny oraz pozostałe zmiany przedstawione w zaktualizowanej rekomendacji przekazanej przy piśmie z 29 czerwca 2026 r.” – brzmi fragment pisma z tą decyzją Sobierańskiej-Grendy.

Jak wyjaśnił prezes AOTMiT w obwieszczeniu z 2 lipca, przyjęcie tego wariantu będzie się wiązać ze wzrostem wydatków płatnika o 9,25 mld zł w okresie 12 miesięcy od chwili wejścia w życie Rekomendacji. Stanowi to 5,50 proc. wzrostu wartości umów NFZ (z wyłączeniem leków stosowanych w programach lekowych i substancji czynnych stosowanych w chemioterapii) – wyjaśniła Agencja.

W piśmie zaznaczono też, że w wyliczeniach AOTMiT koszty finansowe programu pilotażowego Centrów Zdrowia Psychicznego zostały oszacowane w ujęciu półrocznym, w związku z planowanym przedłużeniem tego programu do końca roku 2026 – od 1 stycznia 2027 r. planowane jest przyjęcie nowego docelowego modelu finansowania.

O ile wzrosną kontrakty i minimalne wynagrodzenia lekarzy?

Nowe wyceny oznaczają wzrost wartości kontraktów z NFZ. W podstawowej opiece zdrowotnej – o 2,86 proc., w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej – o 5,1 proc., natomiast w przypadku SOR-ów i izb przyjęć – o 5,07 proc.

Wysokość płacy minimalnej w ochronie zdrowia została uzależniona od przeciętnej pensji w gospodarce narodowej w poprzednim roku oraz współczynnika pracy przypisanego do danego stanowiska. Z danych GUS wynikało, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło rok do roku o 8,82 proc. – i o tyle wzrosły płace w ochronie zdrowia. Od 1 lipca minimalna pensja lekarza specjalisty wyniesie 12 910,16 zł brutto, a lekarza bez specjalizacji 10 595,24 zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 1046,67 zł i 858,99 zł.