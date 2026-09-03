Sejm w piątek ma dokonać wyboru sędziego TK. Kandydatów jest dwóch: Maciej Berek zgłoszony przez KO i Artur Kotowski zgłoszony przez PiS. W czwartek kandydatury zaopiniuje sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

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Rafał Leśkiewicz pytany w czwartek w Telewizji Republika o kandydaturę Berka powiedział, że kluczowym pytaniem w jej kontekście jest to, czy Berek spełnia ustawowe wymogi do zostania sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jak dodał, jest to „otwarte pytanie”.

– Są wątpliwości zgłaszane przez różne osoby, w tym byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, przez organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną prawa, więc te wątpliwości wyrażają przedstawiciele różnych środowisk – zauważył prezydencki minister. – Tu mówią wyraźnie: coś tu się nie spina, coś tu się nie zgadza. Panie premierze, to jest krok za daleko. Więc bez wątpienia, jest to krok za daleko – podkreślił Leśkiewicz.

Pytany, czy w razie zaakceptowania kandydatury Berka przez Sejm prezydent Karol Nawrocki będzie zastanawiał się nad przyjęciem od niego ślubowania Leśkiewicz zaznaczył, że będzie to decyzja prezydenta. – Kiedy podejmie tę decyzję, o tym powiemy – dodał

Wątpliwości w sprawie kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego

Łącznie dziewięć fundacji zajmujących się m.in. praworządnością zaapelowało we wspólnym oświadczeniu do Macieja Berka o wycofanie kandydatury na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. „Apelujemy też do Sejmu, by wybrano kandydata, który daje rękojmię niezależności i apolityczności” – podkreślono w oświadczeniu opublikowanym 20 sierpnia. Pod krytycznym stanowiskiem ws. kandydatury Berka podpisały się: Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPW), Instytut Spraw Publicznych, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Panoptykon, Fundacja dla Polski/Fundusz Obywatelski im. Ludwiki i Henryka Wujców, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Wolności, Lepsza Demokracja oraz Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Wątpliwości co do kandydatury Berka wyrazili publicznie także m.in. byli prezesi TK prof. Andrzej Zoll oraz Jerzy Stępień.

Zgodnie z ustawą z 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, „sędzią TK może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego”.

Kim jest Maciej Berek

Jak wynika z sejmowego druku, składający kandydaturę Berka posłowie klubu KO napisali, że były minister jest radcą prawnym wykonującym zawód od 2001 r. Wskazali, że w latach 2022-2023 prowadził jednoosobową kancelarię radcy prawnego, a w pozostałym okresie wykonywał zawód radcy prawnego na podstawie umów cywilnoprawnych. „Jest radcą prawnym czynnie wykonującym zawód od 25 lat” – podkreślili posłowie klubu KO.

Maciej Berek pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów od powołania obecnego gabinetu w grudniu 2023 r. W marcu 2025 r. stanął na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu ds. deregulacji. Od tego czasu patronował przygotowywanym przez rząd projektom deregulacyjnym. W lipcu 2025 r., przy okazji rekonstrukcji rządu, został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Premier postawił przed nim wówczas zadanie kontroli i rozliczania pracy ministrów.

W poprzednich latach Berek pełnił szereg funkcji w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej. W latach 2007-2015 był prezesem RCL, a w latach 2008-2015 – sekretarzem Rady Ministrów. Był też dyrektorem generalnym Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wicedyrektorem Departamentu Budżetu i Finansów oraz wicedyrektorem Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Pełnił też funkcję dyrektora Centrum Informacyjnego Senatu. Przez dwie kadencje (w latach 2009-2017) był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Berek jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; jest też ekspertem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.