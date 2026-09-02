W Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, która zmienia zasady orzekania sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia. Dziś jest to uzależnione nie tylko od braku przeciwskazań zdrowotnych, ale także pozytywnej decyzji Krajowej Rady Sądownictwa.

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Według Ministerstwa Sprawiedliwości w okresie najbliższych pięciu lat w Polsce nastąpi gwałtowne zwiększenie (o ponad 100 proc.) liczby sędziów odchodzących w ciągu roku w stan spoczynku. Jednocześnie trawiący polski wymiar sprawiedliwości konflikt związany z problemem tzw. neosędziów skutkuje ciągłymi brakami kadrowymi w sądach. Stąd pomysł ustawy, która miałaby ułatwić i zachęcić sędziów do dłuższego orzekania.

Projekt przewiduje, że sędzia, który osiągnie 65. rok życia i będzie chciał dalej sprawować urząd, po przedstawieniu lekarskiego zaświadczenia potwierdzającego zdolność do dalszego pełnienia służby złoży odpowiednie oświadczenie woli prezesowi właściwego sądu apelacyjnego. O złożeniu tego oświadczenia i przedstawieniu zaświadczenia prezes sądu apelacyjnego ma tylko zawiadamiać ministra sprawiedliwości i KRS.

Ale to nie wszystko. Projektowany art. 69 § 1d p.u.s.p. da możliwość orzekania przez takich sędziów przy zmniejszonym przydziale spraw. Na swój wniosek będą oni mogli mieć zmniejszone pensum o 25, 50 lub 75 proc.

– Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw postulatom wskazującym na potrzebę obniżenia obciążenia sędziów, którzy częściowo, z uwagi na wiek i wysiłek przy pełnieniu służby, utracili możliwość orzekania w dotychczasowym wymiarze, pozostając jednak wartościowymi pracownikami wymiaru sprawiedliwości – czytamy w uzasadnieniu.

W takiej sytuacji sędziemu ma przysługiwać wynagrodzenie składające się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, które będą obniżone w takim stopniu, w jakim sędzia zadeklaruje zmniejszenie obciążenia pracą. Oprócz tego będzie dostawał także kwotę, jaka przysługiwałaby mu, gdyby przeszedł w stan spoczynku, z tym, że też adekwatnie obniżoną.

Prokuratorzy będą mogli pracować dłużej, ale nie mają co liczyć ani zmniejszenie obciążenia

Przepisy art. 69-71 p.u.s.p. dotyczące zasad dalszego pełnienia urzędu po osiągnięciu wieku, w którym sędziowie przechodzą w stan spoczynku, stosują się, na mocy art. 127 prawa o prokuraturze, odpowiednio także do prokuratorów. Jednak projekt nowelizacji wyłącza odpowiednie stosowanie m.in. proj. art. 69 § 1d umożliwiającego mniejszy przydział spraw.

W rezultacie prokuratorzy, w odróżnieniu od sędziów, będą mogli pracować dłużej, ale nie mają co liczyć ani na zmniejszenie obciążenia, ani na podwójne, choć proporcjonalnie zmniejszone wynagrodzenie. Jak czytamy w uzasadnieniu, wyłączenie to wynika „z racji odmiennej specyfiki pracy prokuratorów i odmiennych zasad przydziału spraw”.

Jak mówi prokurator Robert Kmieciak, prezes stowarzyszenia Lex Super Omnia, brak takiego mechanizmu w odniesieniu do prokuratorów sprawia, że perspektywa dalszej pracy po osiągnięciu wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku, nie będzie atrakcyjna.

– Poza tym ustrój zawodu sędziego i prokuratora jest bardzo podobny, wręcz taki sam w prawie wszystkich przestrzeniach. Dlatego głęboką niezgodę budzi brak możliwości zmniejszenia referatu prokuratorom, którzy uzyskają zgodę na dalsze pełnienie służby po 65. roku życia – ocenia prok. Kmieciak. – Powinien istnieć mechanizm zachęcający do pozostania w służbie tych koleżanek i kolegów, którzy prezentują wyjątkowo wysoki poziom zawodowy, etyczny i moralny. Taka instytucja, jaką zaproponowano w stosunku do sędziów, na pewno stanowiłaby zachętę dla doświadczonych prokuratorów, którzy mogą stanowić wzorzec dla młodszych kolegów. Zwłaszcza gdy mogą służyć im radą, pomocą i doświadczeniem, a także inną perspektywą spojrzenia na wiele spraw – dodaje.

Zupełnie inaczej patrzy na to prok. Paweł Burzyński.

– Moje doświadczenie wskazuje na to, że niestety wraz z wiekiem zmniejsza się efektywność pracy w prokuraturze. W prokuraturze trzeba zachować bardzo wysoki dynamizm. To nie jest izba refleksji, lecz zazwyczaj autentyczna walka na pierwszej linii frontu – mówi dr Burzyński.

– Choć znajduję bardzo wiele analogii w zawodach sędziego i prokuratora, to są elementy specyfiki pracy odmienne dla każdego z tych zawodów. Nawet jeśli zaawansowany wiekiem sędzia będzie wolniej analizował materiał dowodowy, to zwykle ma na to czas, a prokurator musi podejmować decyzje tu i teraz. W pracy prokuratora wiek nie jest sprzymierzeńcem – stwierdza Paweł Burzyński.

Etap legislacyjny: projekt przed I czytaniem