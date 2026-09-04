Materiał powstał we współpracy z PTWP

Reklama Reklama

W programie znalazły się debaty z udziałem przedstawicieli administracji, największych spółek, biznesu, nauki i instytucji branżowych. Pierwszy dzień rozpocznie sesja „Górnictwo w nowym porządku: Bezpieczeństwo surowcowe, geopolityka i przemysł”. Dyskusja będzie dotyczyć polityki surowcowej Europy, globalnej konkurencji o zasoby, bezpieczeństwa dostaw oraz miejsca Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w zmieniającym się układzie gospodarczym.

Wśród uczestników znajdą się m.in. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Galos, podsekretarz stanu i główny geolog kraju w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Zbigniew Bryja, wiceprezes zarządu ds. rozwoju KGHM Polskiej Miedzi, Jordan Pandoff, CEO Lumina Metals, oraz Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Ważne miejsce zajmie również światowy rynek miedzi. Uczestnicy sesji „Globalny rynek miedzi” będą rozmawiać o rosnącym popycie, nowych projektach wydobywczych i przetwórczych, cenach oraz roli Polski i KGHM. W programie znalazły się także rozmowy o konkurencyjności europejskiego hutnictwa, recyklingu metali, niskoemisyjnym przetwórstwie surowców, łańcuchach dostaw i technologiach górniczych.

Przyszłość górnictwa: inwestycje i technologie

10 września program otworzy sesja plenarna „Przyszłość górnictwa węgla kamiennego: transformacja, konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne”. Wprowadzenie do drugiego dnia wygłosi Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Dyskusja będzie dotyczyć przyszłości sektora, modernizacji i transformacji spółek, konkurencyjności, bezpieczeństwa energetycznego, inwestycji oraz nowych technologii.

Wśród uczestników drugiego dnia będą m.in. Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Bogusław Oleksy, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Bartosz Rożnawski, zastępca prezesa zarządu ds. produkcji Lubelskiego Węgla „Bogdanka”, Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Dawid Gruszczyk, wiceprezes zarządu FAMUR, oraz Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. handlu Tauron Polskiej Energii.

Jednym z tematów będzie także „Nowa mapa miedzi. Gdzie powstaną projekty przyszłości?”. Rosnący popyt zwiększa presję na nowe inwestycje, ale droga od odkrycia złoża do rozpoczęcia produkcji jest coraz bardziej kapitałochłonna i obciążona ryzykiem. Rozmowa obejmie eksplorację, projekty greenfield, potencjał Polski i regionu CEE, finansowanie, infrastrukturę i procesy administracyjne.

Technologiczny wymiar transformacji pokaże sesja „Cyfrowe, autonomiczne i zeroemisyjne kopalnie przyszłości”. Wśród zagadnień znajdą się sztuczna inteligencja, analityka danych, autonomiczne maszyny, cyfrowe bliźniaki, elektryfikacja oraz wpływ nowych technologii na produktywność, bezpieczeństwo i koszty. Program uzupełnią dyskusje o finansowaniu projektów, kompetencjach, kulturze bezpieczeństwa oraz efektywności operacyjnej.

Śląsk przed kolejnym etapem transformacji

Ostatni dzień wydarzenia będzie poświęcony przyszłości regionu. Forum Transformacji Śląska postawi pytanie o to, jaki model gospodarczy może zapewnić Górnemu Śląskowi rozwój w kolejnych dekadach.

W sesji „Górny Śląsk po węglu: nowy model gospodarczy regionu – co poza przemysłem?” uczestnicy będą rozmawiać o nowych motorach wzrostu: od nowoczesnego przemysłu i energetyki po AI, IT, sektor kosmiczny, usługi i nowe funkcje metropolitalne.

Wśród uczestników znajdą się Waldemar Bojarun, członek zarządu województwa śląskiego, Marek Gzik, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dominik Leszczyński, CEO i założyciel DL Invest Group, Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Krzysztof Zamasz, wiceprezes zarządu i dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce, oraz Rafał Żelazny, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kolejne sesje będą dotyczyć kompetencji przemysłowych dla nowej gospodarki oraz budowania nowych specjalizacji gospodarczych Śląska. Chodzi o stworzenie warunków, w których nowe sektory będą chciały tu inwestować, rozwijać działalność i tworzyć miejsca pracy.

Nowe funkcje terenów poprzemysłowych

Perspektywa transformacji zostanie rozszerzona o kwestie miast i przestrzeni poprzemysłowych. W ramach ścieżki „Transformacja miast i terenów poprzemysłowych” zaplanowano m.in. dyskusję „Dziedzictwo, które pracuje. Jak dać drugie życie terenom poprzemysłowym?” oraz sesję „Regeneracja miast. Jak projektować miejsca, które mają przyszłość?”.

Rozmowy będą dotyczyć wykorzystania dawnych kopalń, hut i zakładów przemysłowych do nowych funkcji społecznych, kulturalnych i gospodarczych, a także sposobów odbudowy potencjału miast. Wśród zaproszonych są m.in. Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego, Władysław Grochowski, prezes zarządu Arche, Adam Hajduga z Instytucji Kultury „Szyb Staszic w Tarnowskich Górach”, Anna Sulimowska z Politechniki Śląskiej oraz Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Uzupełnieniem będą rozmowy o terenach pogórniczych jako przestrzeni dla nowych inwestycji energetycznych, przemysłowych i infrastrukturalnych, w tym projektów OZE i magazynów energii. Transformacja dotyczy więc nie tylko przedsiębiorstw, lecz również miast, rynku pracy i przestrzeni, która przez dekady rozwijała się wokół przemysłu.

Future Mining Forum & Expo połączy perspektywę strategicznych decyzji dotyczących surowców, energii i przemysłu z rozwiązaniami technologicznymi oraz pytaniami o przyszłość regionów. Wydarzeniu będzie towarzyszyć Expo z udziałem firm oraz dostawców technologii i rozwiązań dla sektora wydobywczego i przemysłowego.

Future Mining Forum & Expo 2026 odbędzie się już w przyszłym tygodniu, 9–11 września, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Formularz rejestracyjny oraz agenda dostępne są na www.futureminingexpo.pl

Patronem medialnym jest „Rzeczpospolita” i rp.pl