„Szaleńcom z radykalnej lewicy może się to nie podobać, ale ja sądzę, że jest całkiem ładne” - napisał Trump zamieszczając wpis, któremu towarzyszy grafika przedstawiająca Jezusa obejmującego ramieniem prezydenta USA. W tle widać poświatę, która wygląda tak, jakby zarówno Jezusa, jak i Trumpa otaczała aureola. Za nią widać flagę USA.

Reklama Reklama

Grafice towarzyszy opis: „Nigdy nie byłem szczególnie religijny… ale czy nie macie wrażenia, że gdy ujawniane są te wszystkie satanistyczne, demoniczne potwory, składające ofiary z dzieci, może Bóg zagrywa właśnie swoją kartę atutową?”. We wpisie zastosowano grę słów – karta atutowa to po angielsku „trump card” (a więc równie dobrze można byłoby zrozumieć to określenie jako „kartę Trumpa”).

Przed kilkoma dniami Trump, krytykując papieża Leona XIV zamieścił w serwisie X grafikę, na której wyglądał jak wcielenie Jezusa Chrystusa uzdrawiającego chorego. W tle widać amerykańską flagę i Statuę Wolności, a jedna z postaci znajdujących się wokół Trumpa składa dłonie jak do modlitwy.

Grafika zamieszczona przez prezydenta USA w serwisie Truth Social a potem usunięta Foto: Truth Social

Po pewnym czasie Trump usunął grafikę, a pytany o nią przez dziennikarzy stwierdził, że nie sądził, iż przedstawiała go ona jako Jezusa lecz „jako lekarza Czerwonego Krzyża, ponieważ wspiera tę organizację”. Wyjaśnił, że usunął grafikę ponieważ nie chciał, aby „ktokolwiek poczuł się zdezorientowany”.

Z kolei wiceprezydent J.D. Vance mówił, że prezydent usunął grafikę, gdyż „wiele osób nie rozumie jego poczucia humoru”. Chwalił też Trumpa, że w swojej komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych jest naturalny.

