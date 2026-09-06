Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) nie zmienia korzystnego dla podatników podejścia do ważnej ulgi w podatku od spadków i darowizn. Po raz kolejny nie zgodził się z fiskusem, że darowizna przelana bezpośrednio na konto techniczne do spłaty kredytu hipotecznego przekreśla prawo do preferencji.

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Pełne zwolnienie z podatku od darowizny od najbliższej rodziny

Sprawa dotyczyła kobiety, która dostała od matki pieniądze na spłatę długu bankowego zaciągniętego na zakup nieruchomości. We wniosku o interpretację obdarowana wyjaśniła, że 30 stycznia 2024 r. matka przelała na jej rzecz prawie 100 tys. zł. W tytule opisała operację jako darowiznę dla córki od mamy na spłatę kredytu oraz pożyczki hipotecznej. Środki trafiły na bankowy rachunek techniczny. Podatniczka tłumaczyła, że jest jego współwłaścicielem i można na niego przelewać tylko środki do spłaty kredytu oraz pożyczki. Niemniej przyznała, że nie jest to jej rachunek płatniczy i nie może na nim wykonywać wpłat czy wypłat. Dlatego chciała potwierdzenia, że wskazanie rachunku do spłaty przypisanego do niej jako osoby spłacającej kredyt i pożyczkę hipoteczną, prawidłowo dokumentuje otrzymanie darowizny pod kątem prawa do pełnego zwolnienia przewidzianego dla tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli przepływów w kręgu najbliższej rodziny.

Fiskus prawa do preferencji jednak odmówił. Podkreślił, że jednym z podstawowych kryteriów uprawniających do zwolnienia przy darowiznach pieniężnych jest udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. W przypadku podatniczki środki pieniężne zostały zaś przekazane przez matkę na rachunek przeznaczony do spłaty kredytu i pożyczki. Zatem w ocenie urzędników wpłata nie została przekazana na rachunek płatniczy obdarowanej. Jak bowiem tłumaczył fiskus rachunku przeznaczonego do spłaty zadłużenia nie można uznać za należący do podatniczki. Jest to tylko „miejsce”, w którym bank ewidencjonuje spłatę udzielonego kredytu.

Wsparcie w spłacie kredytu na konto do spłaty kredytu? Sąd: to racjonalne

Kobieta nie dała za wygraną i miała rację. Najpierw na profiskalnym podejściu skarbówki suchej nitki nie zostawił Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach. Przypomniał, że orzecznictwo dotyczące wpłat na rachunek dewelopera, przyzwala na skorzystanie ze spornego zwolnienia w tych przypadkach, w których wpłata następuje na rachunek bankowy inny niż obdarowanego, ale na jego rzecz. WSA nie miał zaś wątpliwości, że warunek zwolnienia z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn został spełniony, gdy matka skarżącej (darczyńca) przekazała pieniądze na wskazany przez obdarowaną córkę rachunek techniczny, którego ta jest współwłaścicielem.

Jak bowiem tłumaczył sąd, istota spornej przesłanki polega na udokumentowaniu, że obdarowana rzeczywiście uzyskała możliwość dysponowania darowanymi środkami pieniężnymi od określonej osoby, z określonego źródła. Zdaniem WSA zarówno przekazanie pieniędzy bezpośrednio na rachunek podatnika, jak i na techniczny rachunek bankowy do spłaty kredytu oraz pożyczki, którego podatniczka jest współwłaścicielką, w takim samym stopniu pozwala fiskusowi na zweryfikowanie takiej operacji pod kątem ewentualnych nadużyć. Skoro matka chciała wesprzeć córkę w spłacie zadłużenia, to przelew bezpośrednio na konto banku przewidziane do jego spłaty WSA ocenił jako całkiem racjonalny.

Przelew darowizny na konto techniczne nie pozbawia ulgi dla zerowej grupy podatkowej

Ostatecznie przegraną fiskusa przypieczętował NSA. Również przypomniał urzędnikom, że sporna kwestia była już rozstrzygana w jego orzecznictwie na korzyść podatników. Dlatego kiedy wpłata kwoty objętej darowizną między najbliższymi krewnymi – w analizowanym przypadku matką a córką – dokonywana jest na rachunek techniczny do spłaty pożyczki i kredytu hipotecznego, którego współwłaścicielem jest obdarowana zobowiązana do ich spłaty, to zdaniem NSA warunek udokumentowania na rachunek bankowy nabywcy jest spełniony. Jak bowiem podkreślił sędzia sprawozdawca Krzysztof Przasnyski wpłata tego rodzaju w sposób niebudzący wątpliwości dokumentuje kto, ile i komu darował. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 782/25