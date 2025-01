Urzędnicy tłumaczyli, że jeden z nich jest rachunkiem technicznym wierzyciela obdarowanego, tj. banku, i jest przeznaczony wyłącznie do spłaty kredytu. A to zdaniem fiskusa oznacza, że nie spełnia przesłanki z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Rachunku przeznaczonego do spłaty kredytu nie można bowiem uznać za należący do podatnika. Jest to jedynie rachunek techniczny, na którym bank ewidencjonuje spłatę udzielonego obdarowanemu kredytu skonsolidowanego.

Wpłata na konto techniczne a podatek od darowizny

Fiskus przekonywał, że do skorzystania ze zwolnienia konieczne jest udokumentowanie otrzymanych środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek nabywcy. I nie kwestionował, że zgodnie z utartą linią interpretacyjną i orzeczniczą, warunek ten jest spełniony również wtedy, gdy wpłata dokonywana jest na rachunek bankowy osoby trzeciej, ale na subkonto wyodrębnione w ramach tego rachunku dla osoby obdarowanej. Jak tłumaczyli urzędnicy, takie subkonta wyodrębniane są w ramach rachunków prowadzonych dla deweloperów czy spółdzielni mieszkaniowych.

Jednak zdaniem fiskusa sytuacja w tym przypadku podatnika jest inna. Wnioskodawca nie otrzymał bowiem części wpłaty na swój rachunek bankowy, czy np. na subkonto, które byłoby wyodrębnione dla niego w rachunku bankowym jego wierzyciela. W konsekwencji fiskus odpowiedział, że w tej części darowizna podatnika nie korzysta ze zwolnienia dla zerowej grupy i należy się od niej podatek wyliczony na zasadach określonych dla nabywców z I grupy podatkowej.

Obdarowany nie zgadzał się z taką wykładnią preferencji. Poszedł do sądu i wygrał. Z profiskalnym podejściem nie zgodził się ani Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, ani sąd kasacyjny.

Przelew na spłatę kredytu a zwolnienie podatkowe

NSA zaznaczył, że w sprawie nie ma zastosowania niekorzystna dla podatników uchwała z 20 marca 2023 r. ( sygn. III FPS 3/22) z której wynika, że darowizna otrzymana w gotówce do ręki i wpłacona samodzielnie przez obdarowanego na swoje konto nie korzysta ze zwolnienia.