Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Dodatkowe opłaty w leasingu bez VAT

Opłata dodatkowa za przekazanie uprawnionym organom danych osoby korzystającej z pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingu nie jest wynagrodzeniem za świadczoną na rzecz tej osoby usługę i nie podlega opodatkowaniu VAT.

Publikacja: 07.09.2026 05:10

Dodatkowe opłaty w leasingu bez VAT

Dodatkowe opłaty w leasingu bez VAT

Foto: Adobe Stock

Zuzanna Kasperkowicz

Kwestia opodatkowania VAT dodatkowych opłat, które leasingodawcy nakładają na korzystających, często budzi wątpliwości praktyczne. W szczególności odnosi się to do sytuacji, w których opłaty te nie są związane bezpośrednio z korzystaniem z przedmiotu leasingu, ale dotyczą czynności administracyjnych podejmowanych przez finansującego (leasingodawcę) w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów.

W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma ustalenie, czy po stronie korzystającego (leasingobiorcy) występuje jakiekolwiek świadczenie wzajemne, w ramach którego pobierana opłata mogłaby zostać zakwalifikowana jako wynagrodzenie, a w konsekwencji także określenie czy dana czynność może zostać uznana za usługę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Pozostało jeszcze 89% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama