Dodatkowe opłaty w leasingu bez VAT

Kwestia opodatkowania VAT dodatkowych opłat, które leasingodawcy nakładają na korzystających, często budzi wątpliwości praktyczne. W szczególności odnosi się to do sytuacji, w których opłaty te nie są związane bezpośrednio z korzystaniem z przedmiotu leasingu, ale dotyczą czynności administracyjnych podejmowanych przez finansującego (leasingodawcę) w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów.

W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma ustalenie, czy po stronie korzystającego (leasingobiorcy) występuje jakiekolwiek świadczenie wzajemne, w ramach którego pobierana opłata mogłaby zostać zakwalifikowana jako wynagrodzenie, a w konsekwencji także określenie czy dana czynność może zostać uznana za usługę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.