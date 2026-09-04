Ceremonia wręczenia wyróżnień odbyła się po raz pierwszy w historii poza Stanami Zjednoczonymi – w Zurychu w Szwajcarii.

Nagrody są przyznawane przez humorystyczne czasopismo naukowe „Annals of Improbable Research”. Jak powiedział w marcu agencji AP redaktor naczelny czasopisma Marc Abrahams, organizatorzy przenieśli ceremonię do Szwajcarii ze względu na obawy o bezpieczeństwo międzynarodowych laureatów i dziennikarzy podróżujących do USA.

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W Szwajcarii rozdano Ig Noble. Wśród wyróżnionych są Polacy

Ig Nobel w „dziedzinie węchowej” przypadł zespołowi kierowanemu przez prof. dr hab. Agnieszkę Sorokowską za badanie, które wskazuje, że „niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie”.

W dziedzinie biomechaniki nagrodę Ig Nobla otrzymała Matilda Brindle z zespołem; naukowcy ci na nowo zdefiniowali całowanie jako „interakcje polegające na ukierunkowanym, wewnątrzgatunkowym kontakcie ustnym (...) bez przekazywania pokarmu”.

Ig Nobla w dziedzinie ekonomii odebrali Paul K. Piff i jego zespół – za badanie, które wskazuje, że ludzie z wyższych warstw społecznych są bardziej skłonni zabierać słodycze przeznaczone dla dzieci niż przedstawiciele klas niższych.

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Ig Noble 2026 przyznane

Ig Nobel z chemii powędrował do zespołu Leonarda M. G. Chavasa i Subramaniana Ramaswamy’ego, którzy odkryli, że białka mleka karaluchów żyworodnych są trzy razy bardziej energetyczne niż białka mleka krowiego.

Tokuji Unno z Japonii otrzymał pośmiertnie nagrodę Ig Nobla w dziedzinie medycyny za badanie „Jak wydmuchać nos – badanie aerodynamiczne wydmuchiwania nosa”.

W dziedzinie biologii Ig Noblem uhonorowano zespół kierowany przez Joao Miguela Alvesa-Nunesa za „naciskanie na różne części ciał różnych jadowitych węży (...) w celu ustalenia, co skłania węża do ugryzienia człowieka”.

Fizycznego Ig Nobla przyznano zespołowi kierowanemu przez Zhao Pana „za teoretyczne i eksperymentalne próby zaprojektowania pisuaru zapobiegającego rozpryskom”.

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Oto nagrody dla zdobywców Ig Nobli

Ig Noblem z technologii wyróżniono zespół Jianyu Li i Changhong Cao za wykorzystanie trąbek komarów jako dysz do druku 3D o wysokiej rozdzielczości.

Pokojowy Ig Nobel trafił do zespołu dr. Keelana Williamsa, który udowadnia, że cenimy przyjaciół złośliwych wobec osób, których nie lubimy.

Nagroda Ig Nobla w dziedzinie gleboznawstwa trafiła do naukowców pod wodzą dr. Marcela van der Heijdena za zakopanie w ziemi „1000 par majtek w ponad 25 krajach” i wykopanie ich po dwóch miesiącach.

Nagrody wręczali laureaci Nagród Nobla. Każdy ze zdobywców Ig Nobli otrzymał figurkę stopy z grzybami (grzyby były motywem przewodnim tegorocznej ceremonii) i banknot o nominale 100 bilionów dolarów zimbabweńskich (co daje w sumie ok. 0,4 dol.). Przyszłoroczna gala rozdania nagród odbędzie się w Antwerpii (Belgia).