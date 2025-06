Rosyjskie koleje państwowe poinformowały, że już 17 czerwca z Moskwy wyruszy pierwszy od ponad pięciu lat pociąg pasażerski do Pjongjangu. Będzie kursował dwa razy w miesiącu, a podróż w jedną stronę potrwa osiem dni. Raz w miesiącu do państwa Kim Dzong Una będzie kursował pociąg z Chabarowska. Podróż zajmie dwie doby. W ten sposób kraje całkowicie wznawiają zawieszone w czasie pandemii koronawirusa połączenia kolejowe.

– To tylko kropla w morzu zacieśniającej się od kilku lat współpracy pomiędzy Putinem i Kim Dzong Unem. Połączyła ich wspólna nienawiść do Zachodu i wzajemne interesy – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, ekspert bezpieczeństwa międzynarodowego z kijowskiego Centrum Razumkowa.

9 mln pocisków artyleryjskich. Jak Kim Dzong Un pomaga Putinowi w wojnie z Ukrainą?

Kilka dni temu sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Siergiej Szojgu odwiedził Koreę Północną. Dziękował za udział północnokoreańskich żołnierzy w „wyzwoleniu obwodu kurskiego”. Odkąd został odsunięty ze stanowiska ministra obrony jest często wysyłany przez Putina do Kim Dzong Una. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zawitał do Pjongjangu już dwa razy.

Wzajemne wysokiej rangi wizyty stały się częstym zjawiskiem w relacjach dwustronnych. Zwłaszcza po podpisanym rok temu traktacie „o wszechstronnym partnerstwie strategicznym” i kilkudniowej wizycie w Rosji północnokoreańskiego dyktatora. Pod koniec maja wysyłał on swojego ministra bezpieczeństwa państwowego Ri Chang Dae do Petersburga na spotkanie z wierchuszką rosyjskiej bezpieki. W tym roku do Kim Dzong Una wybierają się też przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin i były prezydent Dmitrij Miedwiediew, obecnie zastępca Putina w Radzie Bezpieczeństwa. Wspólnie będą obchodzić 80-lecie utworzenia Partii Pracy Korei. Za propagandową zasłoną kryje się zaś współpraca militarna na dużą skalę, której skutki odczuwają przede wszystkim ukraińscy żołnierze.