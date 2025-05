Areszty po nieudanym wodowaniu niszczyciela w Korei Północnej. „Akt kryminalny”

W środę agencja prasowa KCNA poinformowała, że podczas ceremonii wodowania nowego północnokoreańskiego niszczyciela klasy Choe Hyon „doszło do poważnego wypadku”. Jak zaznaczono, stało się to z powodu utraty równowagi podczas wodowania okrętu. Jednostka wywróciła się i uderzyła o nabrzeże, co doprowadziło do zniszczenia części rufy.

Władze Korei Północnej twierdzą, że kadłub niszczyciela doznał jedynie niewielkich uszkodzeń oraz że ich naprawa zajmie około dziesięć dni. Wątpliwości mają jednak zagraniczni eksperci – opierając się na zdjęciach satelitarnych zaznaczają oni, że uszkodzenia są prawdopodobnie dużo bardziej poważne.

Wcześniej Kim Dzong Un nakazał naprawienie okrętu przed czerwcowym posiedzeniem kierownictwa partii rządzącej – podaje KCNA.

Nieudane wodowanie północnokoreańskiego niszczyciela. Aresztowano trzy osoby

Media podają, że w związku ze zdarzeniem Kim Dzong Un był wściekły i obarczył winą za niepowodzenie wodowania przedstawicieli armii, naukowców i pracowników stoczni. KCNA podaje, że „dokonał on surowej oceny” wypadku, stwierdzając, że był to „poważny wypadek i akt kryminalny, spowodowany absolutną niedbałością, nieodpowiedzialnością i nienaukowym empiryzmem”, co „nie może być tolerowane”. Przywódca Korei Północnej dodał też, że wypadek był ciosem w „godność i poczucie własnej wartości kraju”. Mówił także, że natychmiastowa naprawa niszczyciela jest nie tylko kwestią praktyczną, ale też „sprawą polityczną, bezpośrednio związaną z autorytetem państwa”.