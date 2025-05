Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów w wydanym komunikacie podkreśliło, że armia Korei Południowej „utrzymuje pełną gotowość bojową i aktywnie wymienia informacje na temat wystrzelenia północnokoreańskich pocisków balistycznych z USA i Japonią”.

Reklama

Druga próba rakietowa Korei Północnej odkąd Donald Trump został prezydentem USA

Według agencji Reutera najnowsza próba rakietowa Korei Północnej może być związana z testowaniem różnych rodzajów pocisków przeznaczonych na eksport. Korea Północna od pewnego czasu dostarcza pociski balistyczne KN-23/KN-24, których Rosjanie używają do ataków na cele na Ukrainie. Oficjalnie Rosja i Korea Północna zaprzeczają, jakoby Pjongjang przekazywał Moskwie uzbrojenie.

Poprzednia próba rakietowa, w czasie której Korea Północna wystrzeliła wiele pocisków balistycznych, które miały być pociskami krótkiego zasięgu, miała miejsce 10 marca. Doszło do niej w czasie wspólnych amerykańsko-południowokoreańskich ćwiczeń wojskowych. Tamta próba była pierwszą północnokoreańską próbą rakietową z użyciem pocisków balistycznych od momentu objęcia prezydentury przez Donalda Trumpa.

Próba rakietowa Korei Północnej: Pociski przeleciały 800 km

Podczas najnowszej próby rakietowej Korea Północna wystrzeliła pociski z rejonu miasta Wŏnsan, położonego na wschodnim wybrzeżu kraju, ok. godziny 8:10 czasu lokalnego (1:10 czasu polskiego). Pociski przeleciały ok. 800 km, zanim wpadły do morza – podaje południowokoreańska armia.