Przed nami weekend ze zmienną pogodą
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, południowo-zachodnia oraz południowo-wschodnia Europa są w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże. Polska stopniowo od zachodu dostaje się pod wpływ zatoki wraz z układem okludujących się frontów atmosferycznych, związanej z niżem znad Islandii i Morza Północnego. Pozostajemy w powietrzu polarnym morskim, na północy chłodniejszym.
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W piątek będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie oraz pod koniec dnia na zachodzie kraju miejscami małe. Rano na południu i wschodzie kraju mgły ograniczające widzialność do 100 m, w zasięgu ich występowania przejściowo zachmurzenie duże. Głównie na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze.
Temperatura maksymalna od 19 st. C do 22 st. C, miejscami w rejonach podgórskich oraz na północnym zachodzie kraju około 17 st. C. Wiatr na południowym wschodzie kraju słaby, południowy i południowo-zachodni, miejscami zmienny, na pozostałym obszarze wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.
W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na północy opady deszczu, po północy zanikające. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m.
Temperatura minimalna od 9 st. C do 11 st. C, nad morzem miejscami 13 st. C, a w rejonach podgórskich około 7 st. C. Wiatr słaby, nad morzem miejscami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni, na południowym wschodzie kraju miejscami południowy lub zmienny.
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W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie kraju umiarkowane i duże. Na Pomorzu Zachodnim miejscami opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 19 st. C do 22 st. C, w rejonach podgórskich około 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i zachodzie kraju porywisty, nad morzem miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni, jedynie w rejonie Karpat miejscami słaby, zmienny.
W niedzielę temperatury maksymalne od 18 st. C na krańcach południowych i miejscami na południowym zachodzie i na północy do 24 st. C na południowym wschodzie. Tego dnia w całej Polsce deszczowo. Kolejne dni przyniosą spadek temperatur do maksymalnie ok. 15-18 st. C na przeważającym obszarze kraju. Wyższe temperatury, jak wynika z prognoz IMGW, nadejdą w kolejny weekend.
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Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia. W Warszawie w piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.
W sobotę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.
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