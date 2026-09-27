Zmiana nazwy nie jest jedynie odświeżeniem wizerunku – odzwierciedla ewolucję miejsca i stało się centrum doświadczeń, w którym wydarzenia projektowane są z myślą o emocjach uczestników.

Współczesna branża MICE zmienia się dynamicznie. Organizatorzy coraz rzadziej poszukują jedynie sali konferencyjnej. Znacznie częściej szukają przestrzeni, która sama w sobie staje się elementem scenariusza wydarzenia. Miejsca z charakterem, które pozwala budować historię marki, angażować uczestników i pozostawiać po sobie wspomnienia. Warsaw Experience Center doskonale wpisuje się w ten kierunek.

Foto: mat. pras.

Stadion jako przestrzeń doświadczeń

Dla większości osób stadion kojarzy się przede wszystkim z wydarzeniami sportowymi. Tymczasem od lat jest on również miejscem realizacji jednych z najbardziej różnorodnych wydarzeń biznesowych i kulturalnych w Polsce. To właśnie tutaj odbywały się wzruszające gale jubileuszowe, konferencje, kongresy, premiery produktów, koncerty, głośne festiwale, studniówki, wesela, pikniki rodzinne czy wydarzenia integracyjne dla największych firm.

Jednym z najbardziej spektakularnych projektów była realizacja Dinner in the Sky, podczas której uczestnicy spożywali kolację kilkadziesiąt metrów nad ziemią z widokiem na stadion. Trudno o lepszy dowód na to, że w tej przestrzeni kreatywność organizatorów praktycznie nie ma granic. Warsaw Experience Center hasło „Sky is the limit” nie jest sloganem marketingowym, lecz codziennością.

Znacznie więcej niż 2000 metrów kwadratowych

Sercem Warsaw Experience Center jest ponad 2000 m2 powierzchni eventowej, jednak możliwości obiektu wykraczają daleko poza główną przestrzeń. Do dyspozycji organizatorów pozostają liczne sale konferencyjne, eleganckie loże biznesowe, przestrzenie VIP oraz charakterystyczna przeszklona sala z panoramicznym widokiem na murawę stadionu znana pod nazwą The Box. Każda z tych przestrzeni może zostać zaaranżowana w zupełnie inny sposób – od kameralnego spotkania zarządu, przez konferencję dla kilkuset osób, po wieczorną galę czy bankiet.

W praktyce oznacza to możliwość zaprojektowania wieloetapowego wydarzenia bez konieczności zmiany lokalizacji. Rejestracja, część konferencyjna, strefa wystawiennicza, warsztaty, networking i gala mogą odbywać się w jednym miejscu, a uczestnicy przez cały dzień odkrywają kolejne odsłony stadionu.

Przestrzeń nie kończy się na murach stadionu

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że możliwości Warsaw Experience Center wykraczają daleko poza wnętrza stadionu. Do dyspozycji organizatorów pozostają również boiska boczne, Legia Park oraz tereny otaczające obiekt, które doskonale sprawdzają się podczas pikników rodzinnych, koncertów, aktywacji marek, wydarzeń sportowych czy dużych imprez plenerowych. Dzięki temu możliwe jest połączenie eleganckiej konferencji z wieczornym koncertem, rodzinnego pikniku z galą lub prezentacji produktu z aktywnościami outdoorowymi –wszystko w ramach jednej lokalizacji.

Foto: mat. pras.

Efekt WOW zaczyna się od pierwszego kroku

Jednym z największych atutów stadionu jest możliwość wykorzystania infrastruktury, której nie oferują tradycyjne centra konferencyjne. Już samo wejście uczestników może stać się elementem scenariusza wydarzenia. Spektakularna oprawa świetlna, wykorzystanie stadionowego nagłośnienia oraz odpowiednio zaprojektowana scenografia sprawiają, że emocje pojawiają się jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej części programu.

Dzięki wykorzystaniu technologii dostępnej na stadionie organizatorzy mogą budować widowiskowe otwarcia, angażujące prezentacje czy finały wydarzeń, które bardziej przypominają spektakle niż klasyczne konferencje. To właśnie takie momenty uczestnicy zapamiętują najdłużej.

Stadion jakiego nie znacie

Liczby najlepiej pokazują skalę tego miejsca. Gdyby wszystkich uczestników wydarzeń MICE organizowanych w Warsaw Experience Center w ciągu roku zaprosić na trybuny jednocześnie, stadion przy Łazienkowskiej można byłoby wypełnić nimi aż trzykrotnie. Każdego roku zespół realizuje tu ponad 100 projektów – od kameralnych spotkań biznesowych, przez konferencje i jubileusze, aż po wielotysięczne wydarzenia, festiwale i produkcje specjalne. A intensywność pracy najlepiej obrazuje jeszcze jedna liczba: przez blisko 300 godzin w roku światło w Biznes Klubie praktycznie nie gaśnie, bo przestrzeń pracuje razem z zespołem – od pierwszych godzin montażu, przez próby i właściwe wydarzenie, aż po ostatni element demontażu. To stadion, którego podczas meczu nie widać. Drugie życie Łazienkowskiej 3 zaczyna się wtedy, gdy z trybun schodzą kibice, a na stadion wkracza branża MICE.

Kompleksowa produkcja wydarzeń

Warsaw Experience Center to jednak nie tylko wyjątkowa przestrzeń. To również zespół producentów wydarzeń, którzy odpowiadają za kompleksową realizację projektów. Od koncepcji kreatywnej, przez scenografię, technikę sceniczną, multimedia, realizację AV, oświetlenie, nagłośnienie i logistykę, aż po catering przygotowywany we współpracy ze sprawdzonymi partnerami – cały proces prowadzony jest w ramach jednego zespołu projektowego. Takie podejście pozwala klientom skupić się na celach wydarzenia, pozostawiając kwestie produkcyjne specjalistom.

Legia MICE stawia na jakość i sprawdzonych partnerów. Współpracuje z wyselekcjonowanymi dostawcami, którzy znają specyfikę obiektu i standard realizowanych wydarzeń. Przykładem jest Belvedere Catering – partner obecny przy realizacjach od blisko 15 lat. Wieloletnia współpraca daje zespołowi pewność, że niezależnie od skali i charakteru eventu jakość oraz niezawodność pozostają na tym samym, wysokim poziomie.

Foto: Michal Jedrzejewski

Kiedy stadion opowiada historię marki

Najbardziej zapadające w pamięć wydarzenia to te, które wywołują emocje. Jednym z takich projektów był jubileusz Eservice dla blisko 700 uczestników, podczas którego stadion zamienił się w ogromną scenę multimedialną. Autorski pokaz świetlny nie był jedynie efektownym finałem wieczoru. Stał się narzędziem storytellingu. Dzięki odpowiednio zaprogramowanej oprawie świetlnej na murawie stadionu zaprezentowano historię firmy, jej najważniejsze osiągnięcia oraz kierunek dalszego rozwoju.

Biznesowa prezentacja zmieniła się w widowisko, które uczestnicy wspominają do dziś.To właśnie pokazuje, że współczesny event nie musi ograniczać się do sceny i prezentacji multimedialnej. Może stać się pełnowymiarowym doświadczeniem.

Przed najbardziej intensywnym sezonem

Jesień i zima to czas konferencji, gal oraz firmowych spotkań świątecznych. Christmas Party od dawna przestały być jedynie kolacją dla pracowników. Coraz częściej są wydarzeniami budującymi kulturę organizacyjną, integrującymi zespoły i podsumowującymi sukcesy całego roku. Warsaw Experience Center od lat realizuje jedne z największych wydarzeń tego typu, wykorzystując potencjał stadionu do tworzenia widowiskowych scenografii, multimedialnych opraw oraz wyjątkowych doświadczeń dla uczestników.

Nowa nazwa. Ta sama jakość. Jeszcze większe możliwości.

Warsaw Experience Center nie jest nowym miejscem na mapie Warszawy. To dobrze znana przestrzeń, która wraz z rozwojem rynku MICE zyskała nową tożsamość. Tożsamość lepiej oddającą charakter realizowanych projektów i ambicje zespołu odpowiedzialnego za ich produkcję. Bo dziś nie chodzi już o wynajem sal konferencyjnych. Chodzi o tworzenie wydarzeń, które angażują, inspirują i pozostają w pamięci uczestników na długo po opuszczeniu stadionu.

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