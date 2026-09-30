- Gala Hakersów niejako inauguruje nowy rok szkolny, gdy w naszym projekcie Hakersi również ruszają zajęcia, warsztaty, kursy czy sesje inspiracyjne i mentoringowe. To dla nas bardzo ważne wydarzenie w ciągu całego roku, podczas którego możemy spotkać się wraz z podopiecznymi, opiekunami, wolontariuszami, partnerami i wszystkimi, którzy wspierają nas każdego dnia. To też doskonała okazja, żeby docenić dzieci za ich trud i zaangażowanie w naukę. Wspólnie celebrujemy ten czas. Tego nie zastąpi AI! – mówi Iwona Duda, prezeska Fundacji Sarigato, która realizuje ogólnopolski projekt Hakersi, skierowany do dzieci i młodzieży m.in. z placówek opiekuńczo-wychowawczych, pieczy zastępczej, świetlic środowiskowych. Projektem objęte są osoby w wieku 7-20 lat, które uczestniczą w zajęciach rozwijających kompetencje cyfrowe; otrzymują również wsparcie w nauce przedmiotów szkolnych.

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Gala Hakersów w TVP

Podobnie jak w ubiegłym roku, Fundacja Sarigato zorganizowała Galę Hakersów we wrześniu i po raz kolejny, dzięki gościnności Telewizji Polskiej miała ona miejsce w siedzibie TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Na podopiecznych fundacji czekały inspirujące dyskusje oraz aktywności edukacyjne. W wydarzeniu wzięły udział dzieci z różnych miast, opiekunowie z placówek, edukatorzy, wolontariusze i przedstawiciele firm.

Roboty, drony, podłoga interaktywna, długopisy 3D, okulary VR, budowanie świecącej latarni morskiej, studio z autotune, wcielanie się w rolę prezenterów telewizyjnych, quizy o cyberbezpieczeństwie, tworzenie piosenek w programie AI… To tylko przykładowe atrakcje, które przygotowano na stoiskach edukacyjnych. Dobra zabawa i grywalizacja łączyły się tutaj z odkrywaniem świata nauki i technologii. Można było testować, eksperymentować, tworzyć i współpracować.

W partnerstwo zaangażowały się znane marki. Partnerem głównym Gali Hakersów była Fundacja TVP, a partnerami strategicznymi: Nationale-Nederlanden, HCLTech, Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Microsoft, Starbucks Polska, Pizza Hut, KFC. Wśród partnerów: Ailleron, Związek Cyfrowa Polska, Aktin, Brave, B3 Consulting Poland, Semcore, Photon, Wielka Koalicja Przeciwko Hejtowi.

– Kompetencje cyfrowe to dziś podstawa funkcjonowania i samodzielności w pracy oraz w życiu codziennym. Jako pracodawca obserwujemy, jak szybko zmienia się rynek pracy i jak na znaczeniu przybierają krytyczne myślenie, bezpieczne korzystanie z technologii i umiejętność współpracy. Młodym ludziom trudno jednak zbudować te kompetencje samemu – potrzebują do tego dorosłych, którzy wskażą im drogę. Dlatego też wspieramy Fundację Sarigato i projekt Hakersi. Chcemy pomagać tym, którzy startują z trudniejszej pozycji, bowiem wierzymy, że odpowiedzialność biznesu nie kończy się na własnych zespołach; inwestycja w budowanie kompetencji cyfrowych wśród młodego pokolenia to inwestycja w społeczeństwo, w którym nikt nie zostaje w tyle – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, dyrektorka komunikacji korporacyjnej i rzeczniczka prasowa Nationale-Nederlanden.

Inspiracje od znanych osobowości

Wielką atrakcją Gali były także rozmowy z gośćmi specjalnymi, którzy dzielili się swoimi historiami i odpowiadali na dziecięce pytania dotyczące m.in. odkrywania swoich talentów, podążania za marzeniami i pokonywania przeszkód. Z Hakersami spotkali się tego dnia Adam Mirek, autor bestsellerowych książek, który trafił na globalną listę TikToka najbardziej angażujących twórców popularyzujących wiedzę; Lesław Dzik, twórca internetowy, działacz na rzecz praw uczniów; Jan Mela, podróżnik, społecznik, mówca motywacyjny; Miłosz Skierski, artysta, którego debiutancki album “Eksperyment” osiągnął już ponad 10 milionów odsłon we wszystkich platformach streamingowych; oraz Żaneta Chełminiak, finalistka The Voice of Poland.

Cyberbezpieczeństwo, AI i higiena cyfrowa

Jednym z elementów Gali Hakersów były także prelekcje dla dorosłych – opiekunów dzieci, wychowawców z placówek, edukatorów, wolontariuszy, rodziców. Dla każdego, kto chciałby dowiedzieć się więcej, jak radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami świata cyfrowego i jak być dla dziecka przewodnikiem. Były więc dyskusje o kluczowych kompetencjach, bezpieczeństwie online i higienie cyfrowej. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się eksperci: Mateusz Chrobok, twórca platformy edukacyjnej uczmnie.pl i współtwórca kursu aidevs.pl, Beata Sobczyk, trenerka higieny cyfrowej, specjalistka w zakresie profilaktyki e-uzależnień, oraz Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

- 70% polskich nastolatków korzystało już z narzędzi AI, jednak aż 63% nie zna terminu „deepfake” - mówił podczas swojego wystąpienia Michał Kanownik, podkreślając, że rewolucja cyfrowa niesie ze sobą ogrom zmian społecznych. - Problemem nie jest już dostęp młodych ludzi do technologii, ale to, czy potrafią używać jej świadomie, krytycznie i produktywnie, a także czy dorośli potrafią ich tego nauczyć. Bez dobrze przygotowanych cyfrowo młodych ludzi trudno będzie budować konkurencyjną gospodarkę i odpowiadać na wyzwania związane z rozwojem nowych technologii czy sztucznej inteligencji. Do końca października trwa kolejna edycja IT Fitness Testu, największego sprawdzianu kompetencji cyfrowych realizowanego przez Cyfrową Polskę. Każdy może w nim wziąć udział, a do wygrania są cenne nagrody.

Sztuczna inteligencja nie zastąpi relacji

Gala Hakersów stanowi część kampanii „Na równi w cyfrowym świecie””, prowadzonej przez Fundację Sarigato w ramach projektu Hakersi i zwracającej uwagę na zjawisko nierównych szans w edukacji cyfrowej. Tegoroczna edycja przypomina, że nawet w erze sztucznej inteligencji nic nie zastąpi drugiego człowieka, który dzieli się swoim czasem, wiedzą i kompetencjami. Jak zaznaczają organizatorzy kampanii, w czasach tak dynamicznego rozwoju technologii obecność wspierającego dorosłego jest kluczowa. Dostęp do urządzeń czy AI jest dziś bardzo szeroki, ale nie zastąpi relacji i rozmów z kimś, kto pokaże, jak umiejętnie i bezpiecznie korzystać z technologii, rozwijać kreatywność czy zdolność krytycznego myślenia. W środowiskach zagrożonych wykluczeniem potrzeby te są szczególnie widoczne. Nie każdego też stać na dodatkowe, modne zajęcia pozalekcyjne, dzięki którym można uczyć się np. angielskiego online, kodowania czy robotyki.

Potrzebni są SuperBohakerowie!

Kampanii Hakersów towarzyszy rekrutacja wolontariuszy – SuperBohakerów, którzy wspierają w nauce i wspólnie z podopiecznymi fundacji "hakują" rzeczywistość na lepsze. Dołączyć może każdy, kto chce pomóc i podzielić się swoim czasem – nie jest wymagane doświadczenie zawodowe w IT ani przygotowanie pedagogiczne. Fundacja zapewnia szkolenia i dostęp do potrzebnych narzędzi. Można prowadzić warsztaty, zajęcia czy korepetycje - online bądź stacjonarnie, grupowo lub indywidualnie.

Wystarczy wejść na stronę: https://hakersi.pl/rekrutacja-wolontariuszy/ i uzupełnić formularz rekrutacyjny. Nabór jest cały czas otwarty.

Więcej o kampanii na stronie: https://hakersi.pl/na-rowni-w-cyfrowym-swiecie/

Patronat honorowy nad galą objęła Telewizja Polska.

Patronatu medialnego udzieliły: Rzeczpospolita, rp.pl, Wirtualna Polska, Android.com.pl, Charaktery, Małe Charaktery, PulsHR.pl, theprotocol.it, Crossweb.pl, Techwriter.pl

O Fundacji Sarigato

Fundacja Sarigato to organizacja pożytku publicznego działająca od 2012 r. Fundacja prowadzi dwa ogólnopolskie projekty: Karmimy Psiaki, na rzecz bezdomnych psiaków i kociaków ze schronisk w całej Polsce: https://karmimypsiaki.pl/ oraz projekt Hakersi: https://hakersi.pl/

O projekcie Hakersi

Hakersi to dzieci i młodzież, które „hakują” niełatwy system życiowy, w którym funkcjonują i „kodują” dla siebie lepszą przyszłość. W lepszym starcie w dorosłość i zdobyciu kompetencji przydatnych w życiu i pracy pomagają im SuperBohakerowie, czyli wolontariusze i firmy wspierające.

Celem projektu Hakersi, realizowanego przez Fundację Sarigato, jest wspieranie w usamodzielnianiu się poprzez naukę nowych technologii i kompetencji cyfrowych. Projekt realizowany jest od 2016 r., przy współpracy z placówkami opiekuńczymi, wolontariuszami i biznesem.

Patronat Rzeczpospolitej