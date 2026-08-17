Funkcjonariusze ze stołecznego „Archiwum X” zakończyli sprawę zabójstwa sprzed 26 lat. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko podejrzanym o zabójstwo dwóch nastolatek z Radzymina – poinformowała w poniedziałek Komenda Stołeczna Policji. Tomaszowi T. i Krzysztofowi R. grozi dożywocie.

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Zniknięcie nastolatek po festynie w Radzyminie w 2000 roku

Chodzi o zabójstwo dwóch uczennic szkoły średniej, do którego doszło 6 sierpnia 2000 r. w Radzyminie. Anna K. i Marta Sz. bawiły się wtedy ze znajomymi z okolicznych miejscowości na festynie. Były umówione na powrót do domu około godziny 23. Na miejsce spotkania z rodzicami jednak nigdy nie dotarły, a ich los pozostawał nieznany.

Rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza, ale nie ustalono miejsca pobytu nastolatek i postępowanie dotyczące pozbawienia wolności Anny K. i Marty Sz. oraz ich ewentualnego zabójstwa zostało ponad 20 lat temu umorzone. Ciał nastolatek nie odnaleziono.

Policjanci z zatrzymanimi mężczyznami Foto: Komenda Stołeczna Policji

Śledztwo stołecznego Archiwum X

Przełom nastąpił dwa lata temu. Wówczas funkcjonariusze Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji ustalili przebieg zdarzeń podczas imprezy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił wtedy na przedstawienie zarzutu zabójstwa mężczyznom – wówczas 47- i 41-latkowi, którzy w dniu zniknięcia pokrzywdzonych przebywali wraz z nimi i byli ostatnimi osobami, które widziały Annę K. i Martę Sz. żywe. Taki sam zarzut został przedstawiony 45-latkowi, który już odsiadywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa.

„Ścisła współpraca Prokuratury Krajowej oraz policjantów z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji pozwoliła na zakończenie postępowania” – poinformowała w poniedziałek stołeczna policja.

Zarzuty dla oskarżonych. Groźba dożywotniego więzienia

Przekazała, że do sądu trafił akt oskarżenia. Obejmuje on dwóch mężczyzn – Tomasza T. i Krzysztofa R. Obaj oskarżeni zostali o zabójstwo Anny K. i Marty Sz. w związku z wielokrotnym, zbiorowym zgwałceniem pokrzywdzonych. Tomasz T. będzie odpowiadał w warunkach recydywy, bo w przeszłości odpowiadał już za napad ze zbiorowym zgwałceniem. Natomiast Krzysztof R. dodatkowo odpowie za posiadanie znacznej ilości kokainy. Oskarżonym grozi kara dożywotniego więzienia.

Wobec trzeciego z podejrzanych w tej sprawie mężczyzny zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie dał podstaw do wniesienia przeciwko niemu aktu oskarżenia.