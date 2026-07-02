Podejrzeni gromadzić środki pirotechniczne i uczestniczyć w szkoleniach strzeleckich
Informację o zakończeniu śledztwa potwierdził PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. W czwartek prokuratura i ABW mają wydać oficjalny komunikat w tej sprawie.
Akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego w Olsztynie. Obejmuje czterech mężczyzn w wieku 19-20 lat. W kwietniu ubiegłego roku służby zatrzymały dwóch pierwszych, kolejnego na początku czerwca, a czwartego – we wrześniu. - Wszyscy są obywatelami Polski, mieszkańcami Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Część z nich uczyła się w tej samej szkole – powiedział rzecznik.
Czytaj więcej
W sprawie usiłowania zabójstwa, a nie zamachu terrorystycznego prowadzi śledztwo prokuratura w Monako badająca atak bombowy z 29 czerwca, do któreg...
Prokurator Brodowski przekazał PAP, że postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się w wyniku działań podjętych przez ABW i monitorowania przez nią forów internetowych. Poinformował, że u podejrzanych zabezpieczono urządzenia telekomunikacyjne, z których udało się odzyskać treści wskazujące na przygotowywanie przez nich czynów o charakterze terrorystycznym, m.in. pozyskiwania informacji związanych z budową urządzeń wybuchowych z powszechnie dostępnych składników, czyli tzw. improwizowanych ładunków wybuchowych i koktajlów Mołotowa.
- Interesowały ich miejsca kultu religijnego, szkoły i miejsca, gdzie gromadzi się mniejszość etniczna, kulturowa – przekazał Brodowski.
Czytaj więcej
Funkcjonariusze ABW zatrzymali obywatela Republiki Białorusi oraz obywatela Polski, którzy realizowali odpłatne zadania zlecane przez obcy wywiad –...
Podał, że zarzuty obejmują m.in. uczestniczenie w szkoleniach strzeleckich i militarno-taktycznych w celu popełnienia przestępstw o charakterze terrorystycznym, propagowanie ideologii nazistowskiej i faszystowskiej, nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa o charakterze terrorystycznym, posiadanie wyrobów pirotechnicznych.
Zarzucono im też podejmowanie czynności, które miały stworzyć warunki do czynów o charakterze terrorystycznym - m.in. poprzez porozumienie z innymi osobami, uzyskiwanie środków o właściwościach pirotechnicznych, łatwopalnych, czy zbieranie informacji dotyczących lokalizacji konkretnych miejsc planowanych zamachów oraz konstrukcji materiałów wybuchowych.
Czytaj więcej
Prokuratura Federalna Niemiec zatrzymała we wtorek obywatela Rumunii, podejrzanego o próbę założenia skrajnie prawicowej grupy terrorystycznej - po...
Według prokuratury, podejrzani czerpali inspirację m.in. z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik, Brenton Tarrant czy Timothy McVeigh; byli zafascynowani ich ideologią, analizowali sposób przeprowadzenia przez nich zamachów i popełnione błędy.
Wobec wszystkich podejrzanych stosowane są obecnie tzw. środki wolnościowe, w tym dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się między sobą. Dwóch z nich było początkowo aresztowanych przez dwa miesiące, później sąd nie przedłużył im aresztu. Wobec dwóch pozostałych sąd odmówił tymczasowego aresztowania.
Oskarżonym grozi kara do 10 lat więzienia.
Informację o zakończeniu śledztwa jako pierwsze podało RMF 24.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas