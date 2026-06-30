Jak nieoficjalnie ustaliło RMF FM, głównym tematem zaplanowanego na środowe popołudnie spotkania prezydenta z ministrem obrony narodowej będzie utworzenie stałej bazy sił zbrojnych USA. Zaproszenie do szefa resortu obrony zostało wystosowane przez Karola Nawrockiego jeszcze w ubiegłym tygodniu.

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Negocjacje z USA i zielone światło od szefa Pentagonu

Rozmowy na szczycie zbiegają się z intensywnymi działaniami dyplomatycznymi, realizowanymi zarówno przez prezydenta, jak i stronę rządową. Temat stałego stacjonowania sił amerykańskich był już przedmiotem rozmów prezydenta Nawrockiego podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem.

Równolegle rozmowy z Waszyngtonem prowadzi Ministerstwo Obrony Narodowej. Szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w serwisie X, że działania te nabrały tempa, czego dowodem jest pozytywna odpowiedź szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha na polskie pismo z 29 maja. Wicepremier zacytował fragment stanowiska amerykańskiego Departamentu Wojny, z którego wynika, że strona amerykańska „jest otwarta na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium”. Aktualnie w Pentagonie realizowany jest przegląd sił, który posłuży za podstawę do wypracowania ostatecznych decyzji.

Spór o kompetencje w negocjacjach

W tle rozmów z USA pozostaje jednak kwestia wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy rządem a prezydentem. Jak przypomniała na antenie RMF FM wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, to premier i minister obrony narodowej posiadają formalne umocowanie do kierowania procesem negocjacyjnym. „Rada Ministrów przyjmuje uchwałę o tym, że polski rząd dąży w tym kierunku i to premier Kosiniak-Kamysz jest jedynym uprawnionym do prowadzenia negocjacji” – podkreśliła Sobkowiak-Czarnecka.

60 proc. Polaków chce, by w Polsce powstała stała baza wojsk USA

Jak wynika z najnowszego sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”, niemal 60 proc. Polaków chce, by w Polsce powstała stała baza wojsk USA. Obecnie w Polsce mamy stałą rotacyjną obecność wojskową żołnierzy USA. Jednocześnie w naszym kraju stacjonuje od 8 do 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy przebywają w Polsce przez określony czas, po czym rotują się z innymi pododdziałami przybywającymi do Polski z USA.