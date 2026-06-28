W połowie czerwca minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha pozytywną odpowiedź na list z 29 maja, zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Cytując odpowiedź Pentagonu podkreślał, że „Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium”.

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W niedzielę w serwisie X szef MON przekazał, że po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na jego propozycję „jesteśmy na kolejnym etapie rozmów”. „W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji” – napisał Kosiniak-Kamysz.

Stała baza wojsk USA w Polsce. Możliwe lokalizacje według ministra

W Polsce obecnie stacjonuje, rotacyjnie i w ramach stałej obecności, ok. 10 tys. żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowana większość z nich przebywa nad Wisłą w formule rotacyjnej. Kluczowe elementy rozmieszczenia żołnierzy z USA to stałe Wysunięte Dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA w Camp Kościuszko w Poznaniu oraz Garnizon Armii Stanów Zjednoczonych (również w Poznaniu), który zapewnia wsparcie administracyjne i logistyczne.

Wiceszef MON Stanisław Wziątek pytany w czerwcu o możliwą lokalizację stałej bazy wojskowej w Polsce powiedział, że ta „na pewno” znajdzie się na zachodzie kraju, a jako atrakcyjną lokalizację wskazał Szczecin. – Łatwość transportu ciężkiego sprzętu dodatkową drogą komunikacyjną ma tutaj ogromne znaczenie – mówił.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz Foto: PAP/EPA/BOGLARKA BODNAR

Polska od dłuższego czasu zabiega, by coraz więcej sił USA obecnych w Polsce było w formule stałej – tzn. w postaci stałych baz, w których rozmieszczone są konkretne jednostki sił USA, a amerykańscy żołnierze mieszkają w Polsce przez dłuższy czas, np. sprowadzając do Europy swoje rodziny. W formule obecności rotacyjnej amerykańscy żołnierze przyjeżdżają do Polski na okres kilku miesięcy, a potem są zmieniani przez kolegów z innej jednostki o podobnych zdolnościach.