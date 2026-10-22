Kandydaturę MTK do otrzymania nagrody zgłosili socjaldemokraci, co było wyrazem ich wsparcia wobec presji ze strony USA.

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Jak uzasadniono nominację Międzynarodowego Trybunału Karnego do Nagrody im. Sacharowa?

Socjaldemokraci, którzy są drugą co do wielkości frakcją w europarlamencie, uzasadniali nominację chęcią obrony porządku międzynarodowego w obliczu sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone na sędziów i prokuratorów MTK. Obecna amerykańska administracja stoi na stanowisku, że instytucja ta uległa upolitycznieniu oraz próbowała bezprawnie i niesprawiedliwie ścigać Amerykanów i Izraelczyków pod zarzutami zbrodni wojennych.

Laureata tegorocznej edycji Nagrody Sacharowa wyłoniła konferencja przewodniczących europarlamentu, w skład której wchodzi szefowa PE oraz liderzy grup politycznych. O ich decyzji poinformowała Metsola na posiedzeniu PE w Strasburgu. W ubiegłym roku nagrodę otrzymał dziennikarz i działacz Polonii na Białorusi Andrzej Poczobut.

Kto jeszcze był nominowany do Nagrody im. Sacharowa?

Obok MTK w finale znaleźli się: tanzański opozycjonista i prawnik Tundu Lissu oraz siostry Taraneh i Romina Rahimi, Iranki prześladowane w związku z udziałem w antyrządowych protestach. Lissu został zgłoszony do nagrody przez chadecką Europejską Partię Ludową (EPL), największą frakcję w PE, a Iranki – przez skrajnie prawicowych Patriotów dla Europy.

– To zaszczytne wyróżnienie przyznano (MTK) w czasie, gdy Trybunał i jego przedstawiciele mierzą się z bezprecedensowymi wyzwaniami, w tym z sankcjami, których celem jest utrudnienie realizacji sądowego mandatu instytucji – skomentowała przyznanie nagrody MTK prezeska Trybunału Tomoko Akane, cytowana przez agencję AFP.

Tegoroczna Pokojowa Nagroda Nobla została przyznana prawniczce związanej z MTK. Jej laureatka, 85-letnia Navanethem „Navi” Pillay jako prawniczka przeciwstawiała się apartheidowi w RPA i broniła m.in. Nelsona Mandeli. Następnie była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy i MTK, pełniła również funkcję Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka.

Niedługo po ogłoszeniu nagrody dla byłej sędzi MTK Departament Stanu ogłosił sankcje na tę organizację, mające na celu demontaż całej instytucji.