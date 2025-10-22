Proces i wyrok mają wyraźny charakter polityczny, a Poczobut jest uznawany za więźnia politycznego przez organizacje praw człowieka. Od marca 2021 roku przebywa w areszcie i obecnie odbywa karę w kolonii karnej nr 1 w Nowopołocku, jednym z najcięższych więzień na Białorusi, gdzie spotkały go dodatkowe kary, m.in. pobyt w karcerze i izolatce. Jego kontakt z rodziną i adwokatami jest utrudniony, a stan zdrowia pogarsza się. Polskie władze i międzynarodowe organizacje domagają się jego bezzwłocznego uwolnienia.

- Andrzej Poczobut odmówił milczenia. Walczy o wolność Białorusi, Europy Wschodniej i Europy Zachodniej. Walczy o wolność Waszą i naszą i płaci za to wysoką cenę. Jest wzorem moralnym i politycznym demokratycznej Białorusi. Jest także wzorem dla Europy – powiedział Andrzej Halicki, przewodniczący delegacji PO-PSL w Parlamencie Europejskim i współinicjator kandydatury Poczobuta.

- Przyznając Nagrodę Sacharowa Andrzejowi Poczobutowi, Parlament oddaje cześć jego odwadze i – miejmy nadzieję – przyczynia się do jego uwolnienia. Za jego życie osobiście odpowiada dyktator Aleksandr Lukaszenka i jeśli Poczobutowi coś się stanie to Łukaszenka osobiście odpowie za to przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Andrzej Poczobut to wzór dla dziennikarzy, dla Polaków i Europejczyków. Dyktator może zabrać Andrzejowi wolność fizyczną, ale nie złamie jego odwagi i sumienia, i to Łukaszenkę boli najbardziej. Dlatego Poczobut jest jego wrogiem numer jeden, a dla Europejczyków przypomnieniem czym są ideały i wartości europejskie - dodał.

Mzia Amaglobeli jest gruzińską dziennikarką i dyrektorką internetowych portali informacyjnych Batumelebi i Netgazeti. W styczniu 2025 roku została aresztowana za udział w antyrządowych protestach w Gruzji. W sierpniu została skazana na dwa lata więzienia z powodów politycznych. Jako pierwsza kobieta–więzień polityczny w Gruzji od czasu uzyskania przez kraj niepodległości i obrończyni wolności słowa, Amaglobeli stała się symbolem prodemokratycznego ruchu protestacyjnego w Gruzji, sprzeciwiającego się reżimowi partii rządzącej „Gruzińskie Marzenie” po kontrowersyjnych wyborach z października 2024 r.