Dokąd płynie Gruzja? Pomiędzy smokiem i niedźwiedziem

W tym samym czasie do protestu doszło w Batumi, turystycznej stolicy gruzińskiego wybrzeża Morza Czarnego. Tam z kolei policja zatrzymała osiem osób. Wśród nich liderkę opozycyjnej partii Droa (co w języku gruzińskim oznacza „nadszedł czas”) Elene Chosztarię oraz dziennikarkę Mzię Amaglobeli, założycielkę miejscowej gazety „Batumelebi” (bardzo krytycznej wobec władz).

Opozycjonistkę wypuszczono, bo w październiku dostała się do parlamentu. Mimo że opozycyjni deputowani nie przyjęli swoich mandatów, rządzący respektują ich nietykalność. Dziennikarka miała mniej szczęścia, została oskarżona o napaść na szefa lokalnej policji. Grozi jej od czterech do siedmiu lat więzienia.

Wojciech Górecki: opozycja nie teraz ma takiej siły, żeby zmusić władze do ustępstw

– Dynamika protestów wydaje się być schyłkowa. W chwili obecnej opozycja nie ma takiej siły, żeby zmusić władze do ustępstw. Przeciwnicy rządu nie mają też liderów, którzy pociągnęliby te protesty – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Górecki, były dyplomata i główny analityk OSW ds. Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej.

– Z drugiej strony było już wiele zwrotów akcji w tym gruzińskim serialu. Ludzie, którzy protestują, są mocno zdeterminowani i nie da się wykluczyć, że za parę miesięcy sytuacja się odwróci – dodaje. Kilka dni temu wrócił z Gruzji. Jak twierdzi, w prounijnych protestach udział biorą przeważnie młodzi. – Wiedzą, co traci Gruzja na rozluźnieniu relacji z UE. To oni jeżdżą bez wiz na Zachód, studiowali tam albo nadal studiują. Obawiają się, że droga na Zachód dla nich zostanie zamknięta – opowiada.

Mam przyjaciela, który ma dużą winnicę i mówi, że w jego okolicy wszyscy głosują na Gruzińskie Marzenie, bo wiedzą, że swoje produkty mogą sprzedać głównie do Rosji, nie do Europy

Co z resztą Gruzinów? Dlaczego lwia część mieszkańców kraju biernie obserwuje trwające od miesięcy protesty opozycji? – Starsi Gruzini podchodzą do tego różnie. Jedni uwierzyli w propagandę, że Zachód chce zmuszać Gruzję do legalizacji małżeństw homoseksualnych i przeprowadzania parad równości. Drudzy są realistami. Mam przyjaciela, który ma dużą winnicę i mówi, że w jego okolicy wszyscy głosują na Gruzińskie Marzenie, bo wiedzą, że swoje produkty mogą sprzedać głównie do Rosji, nie do Europy. I chcą normalizacji relacji z tym krajem. Z Rosją mają granicę i to dla nich wielki rynek – mówi Górecki.